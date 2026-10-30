باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه ضدانقلاب ایران اینترنشنال که در حوادث ایران سعی می‌کرد به زور اغتشاشگران را معترض بنامد، در برابر تحولات داخلی فرانسه به طور کاملا معکوس عمل کرده و با پوشش هدفمند و جهت‌دار وقایع فرانسه معترضان را غارتگر و مخرب توصیف می‌کند.

در همین راستا، این شبکه معاند با القا خشونت معترضان فرانسوی نوشت: «دولت فرانسه در پی خشونت‌ها و غارت فروشگاه‌ها در هفته گذشته، تدابیر امنیتی را تشدید کرد. هم‌زمان، خودرو‌های زرهی برای حفاظت از کاخ ریاست‌جمهوری در خیابان منتهی به آن مستقر شدند و موزه‌های پاریس تعطیل شدند.»

همچنین این شبکه صهیونیستی با تیتر «اعتراضات معیشتی فرانسه همراه با آسیب به اموال عمومی» گزارش کرد: «فرانسه شنبه دوم آبان شاهد راهپیمایی‌های اعتراضی معیشتی در پاریس، مارسی و لیون بود. مقام‌های فرانسوی شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات پاریس را ۱۱۰ هزار نفر اعلام کردند، در حالی که کنفدراسیون عمومی کار این رقم را ۲۵۰ هزار نفر دانست. در پایان راهپیمایی، پلیس ضدشورش از گاز اشک‌آور استفاده کرد. تصاویر حضور برخی معترضان را با چفیه و پرچم فلسطین نشان می‌دهد. شماری دیگر نیز به مغازه‌ها و اموال مردم آسیب رساندند.»

این رسانه ضدانقلاب با اشاره به سرکوب معترضان فرانسوی ادعا کرد: «این اقدام با هدف جلوگیری از تکرار خشونت‌ها و غارت‌هایی است که آخر هفته گذشته فرانسه را شوکه کرد.»

اینترنشنال سعی کرده معترضان فرانسوی را تخریب کرده و خشونت‌طلب، غارتگر، خرابکار و ... بنامد.

این رسانه معاند برای این که القا کند این تظاهرات کسب و کار فرانسوی‌ها را مختل کرده نوشت: «کسب‌وکار‌ها در خیابان شانزلیزه پاریس، جمعه اول آبان در آستانه دومین روز اعتراضات برنامه‌ریزی‌شده برای شنبه دوم آبان، ویترین مغازه‌های خود را با تخته‌های چوبی و موانع فلزی پوشاندند. این اقدامات در پی نگرانی‌ها از تکرار خشونت و غارت در جریان اعتراضات آخر هفته گذشته انجام شد.»

نوعی از تحرکات مرموز رسانه‌ای برای تخریب معترضان و همچنین توجیه سرکوب دانش آموزان و معترضان فرانسوی به خوبی در نوع پوشش دهی اخبار مربوط به تظاهرکنندگان پاریسی دیده می‌شود.

اینترنشنال سعی کرده که با تخریب معترضان فرانسوی سرکوب شدید معترضان که با حضور در تعداد پلیس ضدشورش و استفاده از باطوم و گاز اشک‌آور به طور شدید اعمال می‌شود را سرپوش بگذارد.

این در شرایطی است که این رسانه صهیونی در حوادث مربوط به ایران افرادی که ماموران پلیس را با خشونت تمام به شهادت رساندند و مسجد و اموال عمومی را به آتش کشیدند را به زور معترض می‌خواند.

در واقع، آنچه در این نوع پوشش رسانه‌ای بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، نه صرفاً انعکاس اخبار اعتراضات فرانسه، بلکه دوگانگی آشکار در تعریف اعتراض و خشونت است.

در منطق رسانه‌ای ایران اینترنشنال، اعتراض زمانی مشروعیت دارد که در راستای اهداف سیاسی این شبکه باشد و هرگاه مطالبات مردمی متوجه دولت‌های غربی و متحدان آنها شود، همان اعتراض با برجسته‌سازی حاشیه‌ها و رفتار‌های خشونت‌آمیز، به مسئله‌ای امنیتی و تهدیدی علیه نظم عمومی تبدیل می‌شود.

این رویکرد نشان می‌دهد که معیار این رسانه در پوشش‌دهی اخبار، نسبت آن اعتراضات با منافع و جهت‌گیری‌های سیاسی گردانندگان آن است.‌

نمی‌توان در یک کشور، خشونت علیه نیرو‌های انتظامی، تخریب اماکن عمومی و آتش‌زدن اموال مردم را به حاشیه راند و در کشوری دیگر، با برجسته‌سازی چند مورد تخریب، اصل اعتراضات معیشتی را زیر سایه رفتار‌های خشونت‌آمیز قرار داد.

جالب است که برای اینترنشنال امنیت و اموال عمومی در فرانسه مهم است، اما وقتی موضوع شامل حال ایران می‌شود تخریب و آتش زدن و حتی قتل اهمیت ندارد و فقط افراد به هر شیوه‌ای حق دارند عمل کنند و با این حال معترض نامیده می‌شوند، اما در فرانسه اختلال کسب و کار‌ها مهم است و پلیس حق دارد برای اعمال نظم و امنیت خودرو‌های زرهی در خیابان‌ها مستقر کند و با گاز اشک آور و باطوم با معترضان برخورد کند.

منبع: فارس