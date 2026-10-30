باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در نشست با جمعی از استادان دانشگاه‌ها، نخبگان و فعالان دانش‌بنیان استان یزد، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و انسانی این استان برای پیشرفت کشور، اظهار کرد: رشد علمی فقط از طریق ارائه مقاله محقق نمی‌شود، بلکه باید کل زنجیره تبدیل علم به فناوری و تبدیل فناوری به ثروت و امنیت ملی را دنبال کنیم تا مرز‌های فیزیکی و مجازی کشور در مصونیت کامل قرار گیرد.

در این نشست، راهکار‌های تحقق منطقه آزاد علم و فناوری یزد مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از وضعیت آموزش عالی استان و راهبرد‌های توسعه آن بر مبنای سند «یزد پایدار» به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد.

همچنین استادان، نخبگان و فعالان زیست‌بوم فناوری استان، پیشنهاد‌های خود را درباره ایجاد شهرک دانش یزد، تقویت امنیت سایبری کشور، راه‌اندازی کارخانه امنیت سایبری، رفع موانع اداری فعالیت نخبگان، حل مشکلات مسکن آنان و تبدیل نخبگان به شرکای واقعی حکمرانی و تصمیم‌سازی مطرح کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود، یاد دانش‌آموزان شهید در میناب و لامرد را گرامی داشت و گفت: این دانش‌آموزان وسیله آزمایش سلاح‌های خشن استکبار و نظام سلطه شدند.

عارف با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب در پیشرفت علمی کشور اظهار کرد: ۹۰ درصد جهش علمی کشور مدیون نگاه عمیق و راهبردی ایشان نسبت به پیشرفت کشور در فناوری‌های نوظهور است.

وی افزود: سند چشم‌انداز توسعه بیست‌ساله نیز بر اساس همین نگاه عمیق به فناوری‌های پیشرفته تهیه شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری دیدار خود با رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۸۷ گفت: در آن جلسه مطرح کردم که باید به فناوری‌های پیشرفته و فضای سایبر به‌صورت جدی‌تر بپردازیم و ایشان نیز بر همین موضوع تأکید داشتند.

عارف با بیان اینکه دو جنگ تحمیلی اخیر درستی راهبرد کشور در توسعه فناوری‌های پیشرفته را اثبات کرد، گفت: مزیت کشور ما نیروی انسانی و نخبگان هستند و تأثیر تلاش آنان را در دو جنگ تحمیلی اخیر در ارتقای توان کشور مشاهده کردیم.

وی ادامه داد: نخبگان کشور حتی در شرایط جنگی نیز در المپیاد‌های علمی برای ایران افتخار کسب می‌کنند. البته نخبگان کشور محدود به حوزه علمی نیستند و در عرصه‌های مختلف، از جمله ورزش کشتی، نیز در سطح جهان افتخارآفرینی می‌کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه تأسیس دانشگاه یزد در سال‌های نخست انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: شهید آیت‌الله صدوقی در آن مقطع بر تأسیس این دانشگاه اصرار داشتند، اما ما بهانه‌هایی مانند کمبود بودجه یا استاد را مطرح می‌کردیم؛ زیرا در آن زمان مخالف گسترش کمی مراکز آموزش عالی بودیم.

عارف افزود: شهید صدوقی اعلام کردند که به اندازه بودجه دولت برای ایجاد دانشگاه یزد، منابع مالی تهیه می‌کنند و حتی فهرستی از استادان یزدی دانشگاه‌های تهران را که تمایل داشتند در یزد تدریس کنند، فراهم کرده بودند.

وی با اشاره به جایگاه کنونی دانشگاه‌های استان گفت: امروز دانشگاه‌های یزد در زمره دانشگاه‌های برتر کشور قرار دارند و انتظار داریم برنامه‌ای برای ایفای نقش برتر در منطقه، اوراسیا و کشور‌های حوزه تمدنی ایران تدوین کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر عزم دولت چهاردهم برای تحقق رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه علم و فناوری گفت: تنها دو سال وقت داریم که به جایگاه مرجعیت علمی، جایگاه نخست منطقه در فناوری‌های نوظهور و رتبه تک‌رقمی در زمینه هوش مصنوعی دست یابیم.

عارف افزود: موفقیت‌های ما در دو جنگ تحمیلی اخیر حاصل پیشرفت در علم و فناوری بود و آسیب‌ها نیز در نقاطی وارد شد که به علم و فناوری توجه کافی نکرده بودیم.

وی تأکید کرد: نباید پیشرفت علمی را صرفاً با تعداد مقالات ارزیابی کنیم؛ بلکه باید دستاورد‌های علمی به فناوری‌های کاربردی، خلق ثروت و تقویت امنیت ملی منجر شوند.

اعلام حمایت دولت از ایجاد منطقه آزاد علم و فناوری یزد

معاون اول رئیس‌جمهور با استقبال از پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد علم و فناوری در استان یزد، از حمایت دولت برای تحقق این طرح خبر داد و گفت: ایجاد این منطقه یک ایده نو است که ما آن را می‌پذیریم و باید هرچه سریع‌تر در دولت تصویب کنیم.

در این نشست، دانشگاهیان و فعالان دانش‌بنیان استان همچنین درباره ایجاد شهرک دانش یزد و کارخانه امنیت سایبری در کشور پیشنهاد‌هایی مطرح کردند.

رفع موانع اداری فعالیت نخبگان، رسیدگی به مشکلات مسکن آنان و فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی نخبگان در حکمرانی و تصمیم‌سازی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

عارف در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، افزایش خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌ها و پاسخگویی مراکز آموزش عالی به مسائل اصلی کشور تأکید کرد.

وی همچنین خواستار پیگیری دیپلماسی علمی و گسترش همکاری‌های علمی با جهان اسلام شد و گفت: اگر این همکاری‌ها زودتر انجام می‌شد، شاید نظام سلطه این جنگ را به منطقه تحمیل نمی‌کرد و کشور‌های اسلامی پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار نمی‌دادند.

۲۵ تا ۳۰ درصد فرصت‌های شغلی باید از مسیر گردشگری تأمین شود

عارف همچنین در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و گردشگری این استان اظهار کرد: توسعه گردشگری یکی از اولویت‌های جدی دولت چهاردهم است و باید دست‌کم ۲۵ تا ۳۰ درصد فرصت‌های شغلی از این مسیر تأمین شود.

وی افزود: توسعه صنعت گردشگری از موضوعات مهمی است که دولت در چارچوب همکاری با اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای، از جمله سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، دنبال می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط تقابل ایران با نظام سلطه گفت: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و ایران توانسته در برابر دشمنان، عزتی را که ریشه در فرهنگ، تمدن و نظام الهی خود دارد، حفظ کند.

عارف با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر صنعت گردشگری کشور اظهار کرد: با وجود مشکلات ایجادشده، حضور گردشگران در ماه‌های اخیر روند افزایشی داشته است.

وی ادامه داد: گردشگرانی که به ایران سفر می‌کنند، با پیشینه فرهنگی و تمدنی کشور آشنا می‌شوند و این تجربه می‌تواند در شکل‌گیری ذهنیت آنان از ایران تأثیرگذار باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری استان یزد گفت: دولت آمادگی دارد موضوع ایجاد قطار حومه‌ای بین شهر‌های استان، توسعه هتل‌های چهار و پنج‌ستاره و تدوین بسته جامع گردشگری یزد را پیگیری کند.

وی توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از زمینه‌های مهم رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های استان در این حوزه تأکید کرد.

بخش خصوصی محور راهبرد اقتصادی دولت است

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خوشنامی و اعتبار بخش خصوصی استان یزد اظهار کرد: اسلام سرمایه‌ای را که در خدمت مردم باشد، ارزشمند می‌داند؛ اما در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه متفاوتی به سرمایه‌داران وجود داشت.

وی افزود: امروز راهبرد دولت، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای اداره کشور در شرایط جنگی گفت: دولت در تدوین برنامه اداره کشور در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، بخش خصوصی را محور فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفت.

عارف ادامه داد: دیدگاه رهبر شهید انقلاب نیز این بود که دولت باید در حوزه‌هایی فعالیت کند که جذابیت اقتصادی لازم برای حضور بخش خصوصی را ندارند.

وی با قدردانی از مسئولیت‌پذیری فعالان اقتصادی استان یزد تأکید کرد: بخش خصوصی این استان در ایفای نقش ملی خود عملکرد درخشانی داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: جلب مشارکت بخش خصوصی، راهبرد کشور است و وظیفه دولت، تسهیل‌گری و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی مؤثر این بخش در فعالیت‌های اقتصادی است.

دولت به دنبال واگذاری امور به استان‌ها و بخش خصوصی است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه تفویض اختیار در شرایط جنگی اخیر گفت: دولت در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، با استفاده از اختیارات خود، بخشی از مسئولیت‌ها را به استان‌ها و وزارتخانه‌ها واگذار کرد و از این سیاست نتایج مطلوبی گرفت.

وی افزود: اکنون نیز دولت درصدد است با تهیه لوایح لازم، این تفویض اختیارات را از پشتوانه قانونی برخوردار کند.

عارف تأکید کرد: واگذاری امور در چارچوب تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها و بخش خصوصی، از رویکرد‌های مورد توجه دولت است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر حمایت دولت از فعالان اقتصادی گفت: دولت در حد توان و امکانات خود در خدمت بخش خصوصی است؛ با این حال، مشکلات بروکراسی اداری و تورم قوانین یک‌شبه حل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه ثبات قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری از الزامات رونق اقتصادی است، افزود: دولت به دنبال ایجاد ثبات در مقررات و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران است؛ چراکه سرمایه‌گذاری در محیط ناامن و با قوانین ناپایدار شکل نمی‌گیرد.

تأمین برق و گاز صنایع و گلخانه‌های صادرات‌محور در اولویت دولت

عارف در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین برق و گاز صنایع، تأمین خوراک پتروشیمی‌ها و پایداری تأمین انرژی گلخانه‌های صادرات‌محور در فصل سرما را از اولویت‌های جدی دولت برشمرد.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: این بخش‌ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال و کسب درآمد ارزی کشور دارند و لازم است انرژی مورد نیاز آنها تأمین شود.

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، مسائل و چالش‌های کلان اقتصادی استان و راهکار‌های تقویت تولید و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، استاندار یزد، رؤسای اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن، جامعه هتلداران، انجمن گلخانه‌داران، انجمن کاشی و سرامیک و مجمع نمایندگان استان، همچنین مدیران عامل فولاد بافق و شرکت چادرملو، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای رفع موانع تولید و تقویت فعالیت‌های اقتصادی استان مطرح کردند.

در پایان این جلسه مقرر شد اتاق بازرگانی یزد، پیشنهاد‌های بخش خصوصی استان را جمع‌بندی و تدوین کرده و برای بررسی و تصویب به دولت ارائه دهد.