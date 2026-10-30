مستندساز «ایرانگرد» از تجربه سفرش به سیستان و بلوچستان در قالب کاروان روایت مقاومت دلیران گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - جواد قارایی، مستندساز و ایرانگرد از تجربه سفرش به سیستان و بلوچستان در قالب کاروان روایت مقاومت دلیران گفت و بیان کرد: در وسط شهر زیبا و میهمان‌نواز زاهدان هستیم. در استانی که تاریخش به حدود ۶ هزار سال پیش باز می‌گردد؛ تاریخی که بخش مهمی از تمدن، تاریخ و ریشه‌های کشور عزیزمان در آنجا شکل گرفته است.

قارایی ادامه داد: همانطور که می‌دانید عده‌ای مزدور با لباس و زبان بلوچی از آن سوی مرز‌ها از کشور پاکستان وارد ایران می‌شوند و می‌خواهند این استان و قوم بزرگ بلوچ را بدنام کنند. آنها با انجام ترور‌ها می‌خواهند سبب بدنامی سیستان و بلوچستان و تاریخ و تمدن و قوم بزرگ بلوچ شوند. اما آن مزدوران نه بلوچ‌اند، نه فرهنگ دارند و نه ایرانی هستند! 

این مستندساز افزود: آنچه من می‌بینم جز میهمان‌نوازی و تاریخ و تمدن و مهر به ایران و ایرانی نیست. این را بدانید که هیچیک از بلوچ‌های بزرگ و عزیز ایران به هیچ عنوان به طرف هیچ‌کس تیراندازی نمی‌کنند. آنها انسان‌هایی شریف، عزیز و ایران دوست هستند. نباید اقدامات تروریستی را به پای قوم بزرگ بلوچ و استان سیستان و بلوچستان نوشت. 

وی با تاکید بر امن بودن استان سیستان و بلوچستان از هم‌وطنانمان خواست تا به این استان سفر کنند و سبب رونق اقتصادی و گردشگری این استان شوند. به گفته قارایی، متاسفانه هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی بخاطر جوسازی منفی علیه استان خالی است. در نتیجه، مسافر‌های کمتری به سیستان و بلوچستان سفر می‌کنند.

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برچسب ها: جواد قارایی ، ایرانگرد ، سیستان و بلوچستان
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