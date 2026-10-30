قیمت نفت خام در معاملات روز جمعه روند صعودی خود را ادامه داد و بهای نفت برنت با افزایش بیش از ۲ درصدی به بیش از ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام در معاملات روز جمعه افزایش یافت؛ این در حالی است که نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش درگیری نظامی میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته بار دیگر اعلام کرد که جنگ با ایران «خیلی، خیلی زود» پایان خواهد یافت. با این حال، گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، چند گزینه نظامی احتمالی علیه تهران را به رئیس‌جمهور این کشور ارائه کرده است.

در مقابل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تأکید کرده است که رویکرد «چماق و هویج» واشنگتن در قبال ایران تأثیری ندارد.

بر اساس داده‌های بازار در ساعت ۴:۳۶ بامداد به وقت شرق آمریکا، بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تحویل در ماه دسامبر با ۱.۸۷ درصد افزایش به ۱۰۳ دلار و ۹۱ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر با رشد ۲.۰۹ درصدی، به ۱۱۷ دلار و ۲۸ سنت در هر بشکه معامله شد.

منبع: بریکینگ دِ نیوز

برچسب ها: قیمت نفت ، جنگ ایران و آمریکا
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