باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - حسین رحیمیان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، در تشریح عملکرد اداره‌کل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار داشت: در جریان اجرای مصوبات و تصمیمات قرارگاه اقتصادی، متأسفانه برخی دستگاه‌ها کوتاهی کردند که بر اساس گزارش فرماندهان قرارگاه، در صورت تداوم عدم همکاری، حتماً به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی و حضور فعال همکاران این مجموعه در ایام مختلف افزود: همکاران ما در سرتاسر استان طی این مدت هفت هزار و ۲۰۰ پرونده متشکله را رسیدگی کردند.

وی از تشکیل و رسیدگی به ۵۰۰ پرونده تخلف اقتصادی در طول جنگ تحمیلی سوم در استان خبرداد و گفت: آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده استان در سطح کشور پیشتاز بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه گزارش‌های مردمی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، تصریح کرد: در این مدت ۹۲ گزارش مردمی دریافت شده که نشان‌دهنده رشد ۱۰۰ درصدی است؛ با این وجود، از شهروندان تقاضا داریم ما را در امر بازرسی‌ها یاری کنند.

رحیمیان خاطرنشان کرد: مردم استان می‌توانند هرگونه تخلف در حوزه‌های صنفی، خرده‌فروشی، قاچاق و یا مسائل بهداشتی و درمانی را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی با ما در میان بگذارند.

وی به اقدامات سلبی و نظارتی تعزیرات استان اشاره کرد و گفت: طی ۷ ماه گذشته با همکاری سازمان صمت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی، ۹۰ واحد توزیعی، صنفی و خدماتی متخلف پلمب شد که از این تعداد، ۴۰ واحد مربوط به آژانس‌ها و نانوایی‌ها به عنوان بیشترین حوزه‌های دارای تخلف بوده است.

رحیمیان در پایان اضافه کرد: برای کمک به دولت و دستگاه‌های نظارتی، ۷۴۲ گشت مشترک برگزار و سه هزار و ۴۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که هزار پرونده هم در این راستا تشکیل شد.

وی افزود: متخلفان این پرونده‌ها در استان در مجموع به پرداخت سه هزار میلیارد تومان محکوم شده و آرای صادره به مرحله اجرا درآمد.