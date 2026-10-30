باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در دانشگاه تهران برگزار شد با تأکید بر نقش عفاف در سلامت مناسبات اجتماعی گفت: از منظر آموزه‌های الهی، عقل سلیم و تجربه تاریخی انسان‌ها، عفاف قاعده‌ای طلایی و رکنی اساسی در تأمین خوشبختی و سعادت جمعی است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و با اشاره به مباحث پیشین درباره زیست عفیفانه اظهار کرد: عفت یکی از جلوه‌های برجسته تقوای الهی و از زیرساخت‌های اصلی تعالی شخصیت انسان در مسیر تکامل ایمانی است.

خطیب نمازجمعه تهران با بیان اینکه عفت زمینه‌ساز دستیابی انسان به سایر ارزش‌ها و فضیلت‌های انسانی و الهی است، افزود: هنگامی که انسان بتواند خواهش‌های نفسانی و امیال حیوانی خود را مدیریت و مهار کند، زمینه برای دستیابی به دیگر ارزش‌های انسانی و الهی در وجود او فراهم می‌شود.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به تلاش‌های شیطانی برای آلوده‌کردن انسان‌ها و از بین بردن فضیلت‌های اخلاقی تصریح کرد: اهمیت عفت در تعالی شخصیت انسان، علت بخشی از طراحی‌هایی را روشن می‌کند که از آغاز آفرینش تاکنون برای آلوده‌سازی انسان‌ها و از بین بردن فضیلت‌های آنان صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه با اشاره به نقش زیست عفیفانه در ساخت، تحکیم و تعالی خانواده گفت: خانواده سلول اصلی جامعه و پرورشگاه فرزندان است و اسلام اهتمام ویژه‌ای به حفظ و تقویت این نهاد دارد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به آنچه جنگی تمام‌عیار علیه خانواده خواند، بیان کرد: در نقطه مقابل اهمیت و جایگاه خانواده، جنگی تمام‌عیار علیه این نهاد در جریان است که یکی از ابزار‌های آن، ترویج بی‌عفتی و بی‌بندوباری است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه، موضوع عفاف را در مناسبات اجتماعی و شکل‌گیری جامعه مطلوب اسلامی مورد توجه قرار داد و گفت: روابط و مناسبات اجتماعی از مسائل اساسی زندگی انسان‌هاست و اگر این مناسبات بر قواعد صحیح، سلامت، امنیت، ایمان و فضیلت استوار باشد، زمینه رشد اخلاقی افراد در جامعه فراهم می‌شود.

خطیب نمازجمعه تهران اضافه کرد: در چنین شرایطی، جامعه نیز می‌تواند به‌عنوان جامعه‌ای مؤمن و سالم، پرچم فضیلت‌ها را در میان جوامع انسانی برافراشته نگه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر جایگاه حیا و عفت در تأمین سعادت اجتماعی اظهار داشت: این مسئله نشان می‌دهد که حیا، عفت و سبک زندگی عفیفانه چه جایگاه مهمی در معادله خوشبختی جامعه دارند.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به آموزه‌های دینی، عقل سلیم و تجربه تاریخی بشر خاطرنشان کرد: از منظر خدای متعال، اولیای الهی، خرد ناب و تجربه زیسته انسان‌ها در طول قرون و اعصار، عفاف یک قاعده طلایی و رکنی اساسی در تأمین خوشبختی و سعادت جمعی انسان‌هاست.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به آیات قرآن کریم و کلمات اولیای الهی گفت: با مراجعه به آموزه‌های اسلام عزیز درمی‌یابیم که زیست عفیفانه و زندگی حریم‌دار، که در آن کرامت انسانی و ارزش‌های عالی انسانی در جایگاه اصلی خود قرار دارند، از اهمیت بنیادینی برخوردار است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: زیست عفیفانه در حقیقت به‌منزله دکترین تأمین حیات طیبه مطرح است.

عفت و حیا رکن حیاتی سعادت اجتماعی است

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر جایگاه عفت و حیا در شکل‌گیری جامعه مطلوب اسلامی گفت: عفت و حیا صرفاً توصیه‌ای اخلاقی، ارشادی یا امری زینتی و مستحب نیست، بلکه رکنی اساسی و حیاتی در ساخت مناسبات اجتماعی و تحقق سعادت جمعی انسان‌هاست.

خطیب نمازجمعه تهران با بیان اینکه میزان احساس خوشبختی در جامعه با میزان تحقق زندگی مبتنی بر عفت و حیا ارتباط مستقیم دارد، اظهار کرد: هرچه عفت و حیا در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی جدی‌تر گرفته شود و گستره بیشتری از مناسبات انسانی را پوشش دهد، احساس خوشبختی و سعادت در جامعه افزایش می‌یابد؛ در مقابل، کاهش سهم حیا، عفت و پاکدامنی، زمینه‌ساز افزایش آشفتگی‌ها، ناآرامی‌ها و احساس ناخوشایند از زندگی در میان مردم خواهد بود.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جایگاه عفت در شکل‌گیری مناسبات اجتماعی سالم تصریح کرد: عفت و حیا یک مسئله فرا‌راهبردی است و نمی‌توان آن را صرفاً فضیلتی دانست که وجودش خوب و نبودنش چندان مهم نباشد؛ بلکه اصل احساس خوشبختی و سعادت در زندگی اجتماعی، وابستگی جدی به میزان تحقق این ارزش‌ها در جامعه دارد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با تأکید بر ریشه‌های فطری عفت و حیا افزود: این قاعده طلایی، سنتی وحیانی و اصلی عقلانی است که از چشمه فطرت انسان‌ها سرچشمه می‌گیرد و در وجود آحاد بشر ریشه دارد.

خطیب نمازجمعه تهران اضافه کرد: بر همین اساس، عفت و حیا باید از ابتدای زندگی انسان و در مسیر تربیت و رشد او، به‌ویژه در دوران کودکی و نوجوانی، بنیان‌گذاری شود. تربیت مبتنی بر عفت، در حقیقت تربیت مبتنی بر عقلانیت است و اگر این اصل از سنین مناسب در وجود انسان ریشه‌دار شود، زمینه شکل‌گیری مناسبات اجتماعی سالم فراهم خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با تشریح نقش تربیت در نهادینه‌شدن عفت و خویشتن‌داری در جامعه گفت: انسان‌ها باید در خانواده، مدرسه و محیط‌های آموزشی، در سن مناسب با ارزش‌های وجودی و کرامت انسانی خود آشنا شوند و شیوه مدیریت خواهش‌های نفسانی را بیاموزند.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: آموزش مهارت کنترل غرایز و خویشتن‌داری در برابر امیال نفسانی، به‌ویژه در محیط‌های اجتماعی و مناسبات با دیگران، باید به‌درستی و در سن مناسب انجام شود تا این شیوه رفتاری به‌عنوان یک اصل پایدار در وجود افراد شکل بگیرد.

خطیب نمازجمعه تهران با بیان اینکه روابط اجتماعی باید بر مبنای کرامت انسانی شکل بگیرد، اظهار کرد: انسان‌ها باید بدانند که ارتباط با دیگران، ارتباط دو انسان با یکدیگر است، نه ارتباط دو حیوان. عفت در وجود هر انسان، به معنای کشف کرامت انسانی در وجود خویش و شناخت بزرگواری و ارزشمندی در وجود دیگران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری تأکید کرد: معنای این اصل آن است که مواجهه انسان با دیگران باید بر اساس انسانیت و فضیلت‌های انسانی باشد، نه بر مبنای امیال حیوانی. این همان بنیان قاعده طلایی عفت است که ریشه در فطرت انسان‌ها دارد و باید از دوران کودکی و نوجوانی در وجود افراد شکل بگیرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به مسئولیت نهاد‌های تربیتی در این زمینه خاطرنشان کرد: بنیان‌گذاری این ارزش‌ها از یک سو بر عهده خانواده و از سوی دیگر بر عهده آموزش‌وپرورش، نهاد‌های تعلیم و تربیت و عناصر مؤثر در عرصه تربیت است. این نهاد‌ها باید زمینه شناخت ارزش‌های وجودی انسان و تقویت کرامت انسانی را در فرایند رشد افراد فراهم کنند.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه قانون در تنظیم مناسبات اجتماعی گفت: قانون در جایی ضرورت پیدا می‌کند که افراد نسبت به قواعد اجتماعی غفلت داشته باشند یا کسانی به‌دلیل بی‌بندوباری، وقاحت یا انگیزه‌های آلوده‌سازی فضای اجتماعی، حقوق دیگران را نادیده بگیرند.

خطیب نمازجمعه تهران اضافه کرد: قانون در چنین شرایطی از حق برخورداری جامعه از حیات طیبه و زندگی پاکیزه اجتماعی دفاع می‌کند، رفتار‌های آسیب‌زا را مهار می‌کند و با تنظیم مناسبات، اجازه نمی‌دهد حقوق عمومی و سلامت زندگی اجتماعی قربانی رفتار‌های نادرست شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری تأکید کرد: عفت و حیا، اموری طبیعی، فطری و عقلانی هستند که با وحی الهی و سنت‌های خداوند نیز پشتیبانی می‌شوند؛ ازاین‌رو، هم نهادینه‌سازی این ارزش‌ها از طریق تربیت ضرورت دارد و هم قانون در جایگاه خود وظیفه صیانت از زندگی پاکیزه اجتماعی را بر عهده دارد.

تهاجم فرهنگی برای ترویج بی‌عفتی در جامعه برنامه‌ریزی شده است

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر نقش عفت و حیا در تحقق حیات طیبه گفت: جامعه‌ای که مناسبات آن بر پایه کرامت انسانی، پاکی، امنیت و احترام متقابل شکل گرفته باشد، زمینه احساس خوشبختی و آرامش را برای اعضای خود فراهم می‌کند؛ اما غلبه نگاه غریزی و حیوانی بر روابط اجتماعی، سلامت، امنیت و آرامش جامعه را به خطر می‌اندازد.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به مفهوم حیات طیبه اظهار داشت: این تعبیر در قرآن کریم در سوره نحل آمده است و بیانگر نوعی از زندگی است که انسان‌ها در آن احساس پاکیزگی، شیرینی، خوشبختی و سعادت می‌کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با تشریح مؤلفه‌های زندگی مطلوب اجتماعی گفت: هنگامی که پاکی و کرامت انسانی بر روابط و مناسبات میان انسان‌ها حاکم باشد و افراد از یکدیگر احساس امنیت و آرامش کنند، زمینه تحقق حیات طیبه در جامعه فراهم می‌شود.

امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: انسان‌ها زمانی در جامعه احساس خوشبختی می‌کنند که در مناسبات اجتماعی خود از آسیب و آزار دیگران در امان باشند و بدانند نگاه دیگران به آنها، نگاهی انسانی و مبتنی بر کرامت است، نه نگاهی غریزی و حیوانی.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر نقش عفت در تحقق این شرایط تصریح کرد: حیات طیبه زمانی در جامعه مستقر می‌شود که افراد احساس کرامت کنند و روابط اجتماعی بر پایه امنیت متقابل، سلامت، آرامش و احترام شکل بگیرد؛ تحقق چنین شرایطی با نقش‌آفرینی عفت و حیا امکان‌پذیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه، نقطه مقابل این الگوی اجتماعی را جامعه‌ای دانست که در آن روابط انسانی بر اساس غرایز حیوانی شکل می‌گیرد و اظهار داشت: هنگامی که افراد با برجسته‌سازی ویژگی‌های جنسی و عرضه خواهش‌های نفسانی در فضای عمومی، مناسبات اجتماعی را به عرصه پاسخ‌گویی به غرایز تبدیل کنند، سطح روابط انسانی تنزل پیدا می‌کند.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: در چنین شرایطی، امنیت، سلامت و آرامش اجتماعی به خطر می‌افتد و افراد دیگر احساس اطمینان و آسودگی در روابط خود با دیگران نخواهند داشت.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر رسانه‌ها و فضای مجازی بر مناسبات فرهنگی جوامع گفت: امروز یکی از مسائل حساس، تبادل فرهنگی است؛ زیرا رسانه‌ها و فضای مجازی این امکان را فراهم کرده‌اند که فرهنگ‌های مختلف و سبک‌های زندگی آنها به‌سرعت در جوامع دیگر منتشر شوند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اظهار کرد: برخی از این فرهنگ‌ها با بی‌حیایی، بی‌بندوباری و هرزگی همراه هستند و از طریق رسانه‌های جدید، الگو‌های رفتاری خود را به دیگر جوامع منتقل می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد این مسئله بیان کرد: موضوع تنها تبادل فرهنگی نیست؛ بلکه در سطحی فراتر، با تهاجم فرهنگی و تلاش هدفمند برای آلوده‌سازی جامعه نیز مواجه هستیم.

خطیب نمازجمعه تهران اضافه کرد: برخی جریان‌ها با انگیزه ضربه‌زدن به هویت الهی جوانان، از بین بردن فضیلت‌های اخلاقی، زمین‌گیرکردن جامعه و جلوگیری از پیشرفت آن، برای تحمیل سبک زندگی منحط و غیراخلاقی برنامه‌ریزی می‌کنند.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی متناسب با این تهدید‌ها تصریح کرد: در برابر این دو واقعیت، یعنی گسترش الگو‌های فرهنگی آسیب‌زا و تهاجم هدفمند برای تغییر سبک زندگی، نمی‌توان مواجهه‌ای عادی و بدون برنامه داشت؛ بلکه مقابله با این مخاطرات به طراحی، برنامه‌ریزی و ابتکار نیاز دارد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به مسئولیت جامعه در پاسداری از ارزش‌های اخلاقی و انسانی اظهار امیدواری کرد که ملت ایران با اهتمام به مسئله عفت و حیا، در مسیر تحقق جامعه تراز اسلامی و الهی گام بردارد.

خطیب نمازجمعه تهران تأکید کرد: جامعه مطلوب اسلامی باید آکنده از حیات طیبه باشد و بتواند پرچمدار عفت، پاکیزگی، نجابت، عقلانیت و زیست عقلانی در جامعه بشری شود.

امام جمعه موقت تهران در پایان خطبه‌های اول با ابراز امیدواری نسبت به توفیق ملت ایران در تحقق این هدف اظهار کرد: صیانت از عفت و پاکیزگی اجتماعی و تقویت سبک زندگی مبتنی بر کرامت انسانی، زمینه‌ساز ایفای رسالت الهی جامعه اسلامی و حرکت به سوی حیات طیبه است.

تقدیر از نقش دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در خطبه‌های دوم نماز جمعه پایتخت با اشاره به نقش نوجوانان و دانش‌آموزان در تحولات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز و خیل عظیم دانش‌آموزانی که در دفاع مقدس حضور داشتند، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای ملت ایران هستند و نقش‌آفرینی نوجوانان و جوانان در عرصه‌های مختلف کشور از ویژگی‌های ممتاز ملت ایران به شمار می‌رود.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به روز بسیج دانش‌آموزی و با خیرمقدم به دانش‌آموزان حاضر در نمازجمعه اظهار کرد: حضور در نماز جمعه فرصتی برای بهره‌مندی از چشمه مغفرت الهی است و مؤمنان می‌توانند با حضور در این اجتماع هفتگی، از خداوند متعال طلب آمرزش و رحمت کنند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را گرامی داشت و گفت: امروز که جلسه نماز جمعه با حضور پررنگ‌تر دانش‌آموزان و نوجوانان همراه است، باید از نسل دانش‌آموزی و حماسه‌هایی که این نسل آفریده است، یاد کنیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز دوران دفاع مقدس گفت: حضور گسترده دانش‌آموزان در دفاع مقدس و نقش‌آفرینی آنان در میدان‌های نبرد، از جلوه‌های برجسته ایثار و فداکاری نسل نوجوان ایران است؛ به‌گونه‌ای که فرماندهان جنگ نیز به نقش تعیین‌کننده دانش‌آموزان در دستیابی به پیروزی اذعان داشته‌اند.

خطیب نمازجمعه تهران همچنین با اشاره به شهدای دانش‌آموز در درگیری‌های اخیر، ازجمله ۲۲۷ شهید دانش‌آموز، یاد این شهدا را گرامی داشت و بر ضرورت پاسداشت فداکاری‌های آنان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه از شهید محمدحسین فهمیده به‌عنوان قهرمان ملی و یکی از نماد‌های برجسته نهضت دانش‌آموزی یاد کرد و در کنار او، شهید بهنام محمدی و شهید حسام خیام را از حماسه‌سازان این عرصه دانست.

امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در حوادث و درگیری‌های اخیر، از جمله شهادت شهید محمدرضا طالبی در تهران، اظهار داشت: این شهید پس از تحمل هشت ماه درد و رنج ناشی از مجروحیت، هفته گذشته به مقام شهادت نائل شد.

خطیب نمازجمعه تهران با تأکید بر اینکه سرمایه ایثارگری دانش‌آموزان تنها به شهدای این قشر محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در کنار شهدای دانش‌آموز، شمار زیادی از دانش‌آموزان نیز در دوران دفاع مقدس و درگیری‌های اخیر جانباز شده‌اند و باید این مجموعه بزرگ از مجاهدان و ایثارگران را نیز در نظر گرفت.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اضافه کرد: این سرمایه عظیم انسانی از ویژگی‌های ممتاز و کم‌نظیر ملت ایران است؛ ملتی که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون، شاهد نقش‌آفرینی برجسته نوجوانان و جوانان خود در تحولات بزرگ اجتماعی، پیروزی انقلاب، اداره دفاع مقدس، پیشبرد اهداف کشور و مقابله با فتنه‌ها بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به حضور فعال نوجوانان و جوانان در عرصه‌های مختلف تأکید کرد: نقش‌آفرینی نسل جوان در صحنه‌های گوناگون کشور، از ویژگی‌های برجسته ملت ایران است و این ظرفیت ارزشمند در مقاطع مختلف تاریخی، منشأ تحولات مهمی بوده است.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توجه ویژه امام خمینی (ره) به نوجوانان و جوانان گفت: امام راحل با تقویت روحیه خودباوری و باور به توانستن در نسل جوان، زمینه‌ساز پرورش نیرو‌هایی شد که بعد‌ها در شکل‌گیری سپاه، جهاد و نهاد‌های انقلابی نقش‌آفرینی کردند.

خطیب نمازجمعه تهران گفت: بخش مهمی از دستاورد‌های کشور در عرصه‌های مختلف، حاصل تربیت نسلی است که با آرمان‌های انقلاب رشد کرد و در میدان‌های عمل حضور یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری همچنین با اشاره به اهتمام رهبر شهید انقلاب به نسل جوان اظهار داشت: نگاه ویژه ایشان به جوانان و فراهم‌کردن میدان فعالیت برای آنان در عرصه‌های گوناگون، زمینه‌ساز درخشش جوانان ایرانی در حوزه‌های علمی، ورزشی، اجتماعی و دیگر عرصه‌ها شد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار این رویکرد خاطرنشان کرد: دستاورد‌های امروز کشور در عرصه‌های مختلف، بخشی از نتیجه اعتماد به جوانان و فراهم‌کردن فرصت برای نقش‌آفرینی آنان است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به سابقه حدود ۲۶ سال نمایندگی رهبر شهید انقلاب در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: در طول این سال‌ها، از نزدیک شاهد ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نسل دانش‌آموزی و نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف بوده‌ام.

تقابل آمریکا با ملت ایران از کودتای ۲۸ مرداد آغاژ شد

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به سابقه تاریخی تقابل آمریکا با ایران گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران به حوادث سال‌های اخیر محدود نمی‌شود، بلکه ریشه‌های آن را باید در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جست‌و‌جو کرد؛ روندی که طی حدود هفت دهه، با مداخلات و اقدامات مختلف علیه ملت ایران ادامه یافته است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: این روز بر اساس سه رویداد تاریخی شکل گرفته که در هر سه، مسئله استکبار و نقش آمریکا در تقابل با ملت ایران برجسته است.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه بررسی روابط ایران و آمریکا نباید به تحولات مقطعی محدود شود، اضافه کرد: روند مداخلات آمریکا علیه ایران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شده و طی حدود ۷۰ سال، در قالب‌های مختلف ادامه یافته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به ابعاد مختلف این تقابل تصریح کرد: بخش‌هایی از اقدامات آمریکا علیه ملت ایران به‌صورت مستقیم و بخش قابل‌توجهی نیز از طریق رژیم پهلوی، صدام و عوامل وابسته به این کشور انجام شده است.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به ورود مستقیم‌تر آمریکا به تقابل نظامی با ایران در سال‌های اخیر گفت: از ماجرای شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تا جنگ ۱۲روزه و تحولات بعدی، آمریکا بیش از گذشته به‌صورت مستقیم وارد میدان رویارویی با ملت ایران شده است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با تشبیه رفتار آمریکا به ویژگی‌های فرعون در قرآن کریم اظهار داشت: فرعون نماد خودبرتربینی، سلطه‌طلبی و تحقیر دیگران بود و در برابر ملت‌ها رفتاری مستکبرانه داشت.

خطیب نمازجمعه تهران تصریح کرد: در منطق قرآنی، فرعون خود را برتر از دیگران می‌دانست و انتظار داشت همه در برابر او تسلیم باشند. این ویژگی‌ها در رفتار قدرت‌های سلطه‌طلب نیز مشاهده می‌شود؛ قدرت‌هایی که می‌خواهند ملت‌ها را به تبعیت از خواسته‌های خود وادار کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به آنچه وارونه‌نمایی حقیقت و جابه‌جایی جایگاه ظالم و مظلوم خواند، تأکید کرد: یکی از شیوه‌های استکبار، فریب افکار عمومی و تحقیر ملت‌هایی است که در برابر سلطه مقاومت می‌کنند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشار‌های آمریکا بیان کرد: آمریکا از ابتدا به دنبال سلطه بر ایران بود، اما با مقاومت مردم مواجه شد و نتوانست به اهداف خود دست یابد.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به ناکامی سیاست‌های آمریکا در برابر ایران گفت: ورود مستقیم آمریکا به میدان تقابل با ملت ایران را نباید نشانه قدرت این کشور دانست؛ بلکه این مسئله از نگاه او بیانگر استیصال و ناکامی در تحقق اهدافی است که پیش‌تر از مسیر‌های دیگر دنبال می‌شد.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: هنگامی که برنامه‌ریزی‌های مختلف آمریکا به نتیجه نرسید، این کشور به رویارویی مستقیم روی آورد؛ با این حال، ملت ایران با تکیه بر مقاومت و ایمان خود در برابر این فشار‌ها ایستاده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به وعده‌های الهی درباره یاری مؤمنان و ناکامی دشمنان اظهار داشت: ملت ایران در برابر رفتار‌های خصمانه قرار گرفته، اما با اتکا به وعده الهی و ایستادگی خود، مسیر مقابله با سلطه را ادامه می‌دهد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و ایستادگی می‌تواند در برابر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و همراهی رژیم صهیونیستی مقاومت کند.

ملت ایران با نامه و میانجی‌گری آمریکا غافلگیر نمی‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه با اشاره به تحولات اخیر در روابط ایران و آمریکا گفت: ملت ایران تجربه‌های متعددی از رفتار آمریکا دارد و می‌داند که درخواست مذاکره، ارسال نامه و اعزام میانجی لزوماً به معنای کاهش تهدید‌ها نیست؛ ازاین‌رو، نباید در برابر چنین تحرکاتی غافلگیر شود.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر سیاست‌های آمریکا اظهار داشت: تجربه گذشته نشان داده است که در برخی مقاطع، هنگامی که طرف مقابل از مذاکره سخن می‌گوید، نامه می‌فرستد یا میانجی اعزام می‌کند، ممکن است خطر‌های جدی‌تری در پیش باشد.

خطیب نمازجمعه تهران اضافه کرد: ملت ایران با شناختی که از سابقه رفتار آمریکا دارد، فریب ظواهر دیپلماتیک را نمی‌خورد و تحولات را با توجه به تجربه‌های گذشته و رفتار عملی طرف مقابل ارزیابی می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به سابقه تقابل آمریکا با ایران تصریح کرد: در طول دهه‌های گذشته، ملت ایران بار‌ها شاهد اقدامات خصمانه آمریکا بوده است؛ بنابراین، هرگونه تحرک دیپلماتیک باید در چارچوب همین سابقه و با هوشیاری کامل بررسی شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی گفت: یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت ملت ایران، حضور و ایستادگی مردم است؛ حضوری که در مقاطع حساس، نقش مهمی در حفظ انسجام و تقویت قدرت ملی ایفا کرده است.

خطیب نمازجمعه تهران با تأکید بر اهمیت استمرار این حضور افزود: مردم با درک جایگاه خود در معادلات قدرت، صحنه را رها نمی‌کنند و همین حضور می‌تواند پشتوانه‌ای برای عبور کشور از شرایط دشوار باشد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی در برابر تحولات پیش‌رو خاطرنشان کرد: مقاومت فعال و هوشیاری در برابر تحرکات دشمن باید ادامه یابد و ملت ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و انسجام ملی، مسیر خود را دنبال کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به آنچه استیصال آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت ایران خواند، اظهار داشت: ورود مستقیم آمریکا به میدان رویارویی، پس از ناکامی در برخی برنامه‌های پیشین، نشان‌دهنده دشواری تحقق اهداف این کشور در برابر ملت ایران است.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره سرانجام تقابل با مؤمنان تأکید کرد: ملت ایران با اتکا به وعده‌های الهی و حفظ روحیه مقاومت، در برابر فشار‌ها ایستادگی می‌کند و این مسیر را ادامه خواهد داد و با حفظ وحدت، هوشیاری و حضور مستمر در صحنه، می‌تواند در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کند.

بازنگری در دکترین هسته‌ای به مطالبه ملی تبدیل شده است

امام جمعه موقت تهران با اشاره به مطالبه بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور گفت: این موضوع واکنشی شتاب‌زده و هیجانی نیست، بلکه برآمده از آگاهی و تجربه تاریخی ملت ایران در مواجهه با بدعهدی‌های آمریکاست و ریشه در حق ملت برای برخورداری از امنیت و زندگی عزتمندانه دارد.

خطیب نمازجمعه تهران گفت: وقتی ما این مطالبه را در نمازجمعه مطرح کردیم مشخص بود که خیلی به دشمن فشار آمده است و مانند موشکی بود در قلب دشمن. اما در مقابل باعث خوشحالی مردم ما شد، چون مطالبه آنها را بیان کردیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر وحدت و انسجام داخلی اظهار کرد: در داخل کشور، اتحاد و یکپارچگی تحت پرچم رهبری برقرار است و موضع ایران نیز روشن است؛ شروط اعلام‌شده باید اجرا شوند و در این زمینه راه دیگری وجود ندارد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اختلافات و آشفتگی در جبهه مقابل اضافه کرد: درحالی‌که در داخل کشور وحدت و انسجام وجود دارد، طرف مقابل با آشفتگی، به‌هم‌ریختگی و استیصال مواجه است.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به واکنش‌ها به طرح موضوع بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور تصریح کرد: چرا نباید در دکترین هسته‌ای تجدیدنظر کنیم؟ ملت ایران در طول سال‌های گذشته تجربه‌های دردناکی از رفتار آمریکا داشته است؛ طرف مقابل از خطوط قرمز ملت ایران عبور کرده، رهبر شهید انقلاب را به شهادت رسانده و به تعهدات و توافق‌های خود پایبند نمانده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بیان کرد: ملت ایران در مسیر‌های مختلف فرصت تعامل و توافق را فراهم کرده، اما تجربه بدعهدی‌های طرف مقابل، ضرورت بازنگری در برخی محاسبات امنیتی را به یک موضوع جدی تبدیل کرده است.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه طرح این موضوع ناشی از یک واکنش هیجانی نیست، گفت: این مطالبه برآمده از بلوغ آگاهی و بصیرت ملت ایران است؛ ملتی که برای امنیت خود اهمیت قائل است و انتظار دارد مسئولان در معادلات امنیتی کشور، همه ابعاد و تجربه‌های گذشته را در نظر بگیرند.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: این خواسته با حق ملت ایران برای برخورداری از زندگی عزتمندانه و امنیت پایدار ارتباط دارد و نمی‌توان آن را صرفاً واکنشی مقطعی یا احساسی دانست.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به بازتاب طرح این موضوع در میان اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: پس از مطرح‌شدن این مطالبه، موجی از استقبال و درخواست در بخش‌های مختلف جامعه شکل گرفت و گروه‌هایی از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، استادان دانشگاه، نخبگان و اصناف نسبت به آن واکنش نشان دادند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به نتایج یک نظرسنجی که بیش از ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان در آن خواستار بازنگری در دکترین هسته‌ای بوده‌اند، تأکید کرد: با یک مطالبه ملی روبه‌رو هستیم و این موضوع به یک گروه خاص محدود نمی‌شود.

خطیب نمازجمعه تهران اظهار کرد: ضروری است نخبگان و صاحب‌نظران با بررسی دقیق ابعاد مختلف موضوع، پیشنهاد‌ها و طرح‌های خود را ارائه کنند تا مسئولان مرتبط نیز بررسی‌های تکمیلی را انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی این مطالبه گفت: پیشنهاد‌ها و جمع‌بندی‌های حاصل از بررسی‌ها باید به محضر رهبر عزیز، حکیم و عالی‌قدر انقلاب ارائه شود تا مطابق تشخیص و تصمیم ایشان عمل شود.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: همه در چارچوب رهبری حرکت می‌کنند و هر تصمیمی که ایشان اتخاذ کنند، مبنای عمل خواهد بود؛ با این حال، طرح و بررسی مطالبه‌ای که در سطح جامعه شکل گرفته نیز اهمیت دارد.

خطیب نمازجمعه تهران در پایان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت ملت ایران در مسیر پیش رو، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت آگاهی عمومی و تداوم ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کرد.