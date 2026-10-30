آیت‌الله ناصری گفت: باید برای تحقق توصیه‌های رهبری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، حمایت از تولید، توجه به دانشگاه‌ها، نخبه‌پروری و پشتیبانی از تولید علم برنامه‌ریزی و تلاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد با اشاره به ضرورت حفظ روحیه مقاومت و ایستادگی گفت: نباید در برابر فشار‌ها و زیاده‌خواهی‌های دشمن کوتاه بیاییم. خداوند پشتیبان مؤمنان است و باید با توکل به او، تلاش و پیگیری را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: در مسیر خداوند استقامت کنید و بدانید که خدا با شماست. اگر در راه حق بایستید و از مسیر الهی فاصله نگیرید، خداوند آثار معنویت و وعده‌های خود را به شما خواهد چشاند.

امام جمعه یزد در ادامه با اشاره به ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و سالروز تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه، به ویژگی‌های شخصیتی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امام راحل شخصیتی هوشمند، استوار و پایدار بود و نقش بزرگی در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی داشت.

آیت‌الله ناصری با توصیه به دانش‌آموزان و متولیان نظام تعلیم و تربیت بر ضرورت افزایش بصیرت و برنامه‌ریزی در حوزه آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: دانش‌آموزان باید در کنار کسب علم، معرفت الهی و شناخت خود را افزایش دهند و در برابر آسیب‌های فضای مجازی هوشیار باشند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و زیاده‌خواهی قدرت‌های مستکبر تصریح کرد: نباید در مقابل ظالمان سر خم کرد و باید با حفظ عزت و اقتدار، در مسیر استقلال کشور حرکت کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: توصیه‌های ایشان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، حمایت از تولید، توجه به دانشگاه‌ها، نخبه‌پروری و پشتیبانی از تولید علم، نقشه راهی برای پیشرفت کشور است و باید برای تحقق این رهنمود‌ها برنامه‌ریزی و تلاش کرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط با کشور‌های همسایه و کاهش وابستگی‌ها و فشارپذیری از آمریکا تأکید کرد و حضور مسئولانه در کنار مردم را از عوامل تقویت اقتدار ملی دانست.

آیت‌الله ناصری در پایان با اشاره به سردرگمی و ناکامی دشمنان در برابر اراده ملت ایران، بر حفظ وحدت، حضور آگاهانه مردم در صحنه و تقویت روحیه مقاومت تأکید کرد و گفت: با ایستادگی، توکل به خداوند و دعا، به لطف الهی مسیر پیروزی را طی خواهیم کرد.

آیت‌الله ناصری با توصیه به دانش‌آموزان و متولیان نظام تعلیم و تربیت بر ضرورت افزایش بصیرت و برنامه‌ریزی در حوزه آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: دانش‌آموزان باید در کنار کسب علم، معرفت الهی و شناخت خود را افزایش دهند و در برابر آسیب‌های فضای مجازی هوشیار باشند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و زیاده‌خواهی قدرت‌های مستکبر تصریح کرد: نباید در مقابل ظالمان سر خم کرد و باید با حفظ عزت و اقتدار، در مسیر استقلال کشور حرکت کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: توصیه‌های ایشان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، حمایت از تولید، توجه به دانشگاه‌ها، نخبه‌پروری و پشتیبانی از تولید علم، نقشه راهی برای پیشرفت کشور است و باید برای تحقق این رهنمود‌ها برنامه‌ریزی و تلاش کرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط با کشور‌های همسایه و کاهش وابستگی‌ها و فشارپذیری از آمریکا تأکید کرد و حضور مسئولانه در کنار مردم را از عوامل تقویت اقتدار ملی دانست.

آیت‌الله ناصری در پایان با اشاره به سردرگمی و ناکامی دشمنان در برابر اراده ملت ایران، بر حفظ وحدت، حضور آگاهانه مردم در صحنه و تقویت روحیه مقاومت تأکید کرد و گفت: با ایستادگی، توکل به خداوند و دعا، به لطف الهی مسیر پیروزی را طی خواهیم کرد.

منبع: روابط عمومی

 

برچسب ها: نماز جمعه یزد ، توصیه رهبری ، حمایت از نخبگان علمی ، ایستادگی و مقاومت
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