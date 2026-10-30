باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به جریان‌های مخالف خود درباره تشکیل کابینه با مشارکت فهرست‌ها و احزاب انتخاباتی عربی هشدار داد.

کمیته انتخابات کنست اسرائیل اخیراً اعلام کرد که پس از پایان شمارش آرا، ائتلاف به رهبری نتانیاهو ۵۳ کرسی، ائتلاف آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی را به دست آورده‌اند.

در همین حال، احمد الطیبی، رئیس فراکسیون فهرست مشترک عربی در کنست، پیش‌تر اعلام کرده بود که هدف مشترک احزاب عربی، کنار زدن کابینه نتانیاهو است و این فهرست مانعی برای هماهنگی با حزب «رعام» در راستای تحقق این هدف نمی‌بیند.

منبع: النشره