باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- ماموستا سیداحسن حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سنندج با اشاره به گلایه‌مندی‌های مردمی از وضعیت موجود اظهار کرد: در حال حاضر بازار دچار آشفتگی است و تورم و گرانی، فشار مضاعفی را بر اقشار مختلف جامعه تحمیل کرده است؛ با این وجود، مردم همچنان مدافعان اصلی امنیت و آرامش کشور هستند.

وی با تأکید بر اینکه معیار مشروعیت و محبوبیت مسئولان، خدمت صادقانه و گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم است، افزود: تعزیرات حکومتی و تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید به‌صورت جدی، میدانی و مستمر بر بازار نظارت داشته باشند تا دست دلالان و گرانفروشان کوتاه شود.

امام جمعه موقت سنندج در بخش دیگری از سخنان خود، کسبه و اصناف را به رعایت انصاف و اخلاق حرفه‌ای فراخواند و تصریح کرد: از بازاریان منصف انتظار می‌رود در معاملات روزمره، جانب عدالت را رعایت کرده و از هرگونه کم‌فروشی، فریبکاری و اجحاف در حق مردم پرهیز کنند.

ماموستا حسینی همچنین با اشاره به اهمیت حضور در آیین عبادی-سیاسی نماز جمعه، آن را فریضه‌ای پربرکت و مایه تقویت وحدت دانست و همگان را به تقوا و عمل به آموزه‌های قرآنی دعوت کرد.

وی در پایان با تجلیل از حضور پرشور و حماسی مردم در تجمعات شبانه، خاطرنشان کرد: این حضور معنادار و بصیرتمندانه تا پیروزی نهایی ایران اسلامی و شکست توطئه‌های دشمنان با قدرت تداوم خواهد داشت.