باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - معصومه محمدی مدیرکل بهزیستی چهارمحال‌وبختیاری، در حاشیه بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو مرکز سالمندان شهرستان بروجن در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این دو مرکز با مدیریت هیئت‌مدیره‌ای و مشارکت خیران اداره می‌شوند و از مراکز درجه یک کشور به شمار می‌روند.

وی افزود: مرکز روزانه سالمندان جهان‌دیدگان بروجن، پروژه‌ای با زیربنای ۲ هزار و ۷۵۰ مترمربع در پنج طبقه را با هدف راه‌اندازی بنیاد فرزانگان و توسعه خدمات روزانه سالمندان در دست اجرا دارد.

محمدی ادامه داد: مرکز شبانه‌روزی امین بروجن نیز علاوه بر ارائه خدمات شبانه‌روزی و روزانه، با بهره‌گیری از تیم سیار، خدمات ویزیت سالمندان بیمار و نیازمند را در منازل ارائه می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: در این مرکز نیز پروژه احداث تالاری بزرگ با زیربنای ۵ هزار و ۴۰۰ مترمربع در حال اجراست که می‌تواند ظرفیت‌های رفاهی و خدماتی شهرستان را توسعه دهد.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل این دو پروژه در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با توجه به ماهیت خیریه‌ای مراکز، تأمین منابع و حمایت‌های لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها ضروری است.