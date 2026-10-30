مدیرکل بهزیستی چهارمحال‌وبختیاری از نیاز به تأمین ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل دو پروژه خدماتی و حمایتی سالمندان در شهرستان بروجن خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف توسعه خدمات روزانه، رفاهی و مراقبتی سالمندان در حال اجرا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - معصومه محمدی مدیرکل بهزیستی چهارمحال‌وبختیاری، در حاشیه بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو مرکز سالمندان شهرستان بروجن در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این دو مرکز با مدیریت هیئت‌مدیره‌ای و مشارکت خیران اداره می‌شوند و از مراکز درجه یک کشور به شمار می‌روند.

وی افزود: مرکز روزانه سالمندان جهان‌دیدگان بروجن، پروژه‌ای با زیربنای ۲ هزار و ۷۵۰ مترمربع در پنج طبقه را با هدف راه‌اندازی بنیاد فرزانگان و توسعه خدمات روزانه سالمندان در دست اجرا دارد.

محمدی ادامه داد: مرکز شبانه‌روزی امین بروجن نیز علاوه بر ارائه خدمات شبانه‌روزی و روزانه، با بهره‌گیری از تیم سیار، خدمات ویزیت سالمندان بیمار و نیازمند را در منازل ارائه می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: در این مرکز نیز پروژه احداث تالاری بزرگ با زیربنای ۵ هزار و ۴۰۰ مترمربع در حال اجراست که می‌تواند ظرفیت‌های رفاهی و خدماتی شهرستان را توسعه دهد.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل این دو پروژه در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با توجه به ماهیت خیریه‌ای مراکز، تأمین منابع و حمایت‌های لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها ضروری است. 

برچسب ها: بهزیستی ، تخصیص اعتبار
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