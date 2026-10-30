یک مقام آگاه از مذاکرات اعلام کرد که میانجی‌گران قطری روز جمعه بار دیگر به تهران بازگشته‌اند تا در چارچوب تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، رایزنی‌های خود را ادامه دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز گزارش داد که میانجی‌گران قطری روز جمعه، ۳۰ اکتبر، در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان واشنگتن و تهران به ایران بازگشته‌اند.

یک مقام آگاه از مذاکرات به رویترز گفت که این رایزنی‌ها با هماهنگی آمریکا انجام می‌شود.

قطر روز یکشنبه پیش‌نویس طرحی برای برقراری صلح را به ایران ارائه کرده بود؛ موضوعی که یک مقام آگاه از روند مذاکرات آن را تأیید کرد. با این حال، یک مقام ارشد ایرانی پیشنهاد‌های مطرح‌شده را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که تهران موضع هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد.

واشنگتن خواهان آن است که موضوعات هسته‌ای از همان ابتدای مذاکرات در دستور کار قرار گیرد؛ در مقابل، تهران تأکید دارد که آمریکا ابتدا محاصره بنادر ایران را پایان دهد و تحریم‌های مربوط به صادرات نفت را لغو کند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که تهران همچنان در تماس نزدیک با میانجی‌گران قرار دارد تا پیشنهاد‌هایی را بررسی کند که بتواند اجرای طرح هفت‌روزه ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را تضمین کند.

همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه گفت که تماس‌های جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور این کشور، با ایران درباره تأمین تجهیزات پزشکی بوده است. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکایی مطرح شد که این تماس‌ها را به تلاش‌ها برای احیای مذاکرات صلح مرتبط می‌دانستند.

منبع: رویترز

برچسب ها: قطر و ایران ، مذاکرات ایران و آمریکا
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