اقتصاد مقاومتی باید به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به شرایط کشور و مواجهه با جنگ‌ها و فشار‌های مختلف اظهار کرد: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ و تداوم شرایط تقابلی در سال ۱۴۰۵، مرهون تلاش‌های اقتصادی مردم و مسئولان بوده است.

او افزود: دشمن تلاش کرد با اعمال محدودیت‌ها و بستن مرزها، کشور را با مشکل مواجه کند و این‌گونه القا کند که ایران توان ادامه مسیر را ندارد، اما مردم در عرصه اقتصادی نیز توانمندی خود را نشان دادند و با ایستادگی، فشار‌های دشمن را خنثی کردند.

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت دستیابی به قدرت اقتصادی بیشتر تصریح کرد: باید به جایگاهی برسیم که کشور‌های دیگر بدانند محدود کردن ارتباطات و مرز‌های ایران، بیش از آنکه به کشور ما آسیب بزند، منافع خودشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این همان مسیری است که می‌تواند ایران را به کشوری قوی‌تر تبدیل کند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ به‌عنوان سال اقتصاد مقاومتی در پرتو وحدت ملی و امنیت ملی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید از سطح سیاست‌گذاری فراتر برود و به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود.

او با اشاره به بند ۲۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر شهید انقلاب افزود: در این سیاست‌ها بر تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان عمومی ملت تأکید شده و برای مجامع علمی، به‌ویژه دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، نقش و مسئولیت ویژه‌ای در این زمینه در نظر گرفته شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس ادامه داد: گفتمان‌سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی بر عهده نهاد‌های فرهنگی است و اجرای سیاست‌ها و اقدامات عملی نیز باید از سوی دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

او با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف مسئولان برای تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در ماه‌های پیش‌رو، شاخص‌های اصلی اقتصاد مقاومتی از جمله سرمایه‌گذاری، تولید و افزایش بهره‌وری با جدیت بیشتری دنبال شود تا عملکرد سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته ارتقا یابد.

آیت‌الله دژکام ابراز امیدواری کرد استان فارس بتواند در زمینه رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری، عملکردی شایسته در سطح کشور داشته باشد.

مردم نباید درگیر رقابت‌های انتخاباتی کشور‌های متخاصم شوند

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات در کشور‌های درگیر تقابل با ایران گفت: در این کشور‌ها جریان‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف برای کسب رأی از نام ایران در شعار‌ها و تبلیغات خود استفاده می‌کنند، اما مردم ایران نباید درگیر رقابت‌های انتخاباتی و جناحی آن کشور‌ها شوند.

او با بیان اینکه مدیریت مسائل سیاسی و انتخاباتی کشور‌های دیگر بر عهده مسئولان سیاسی و دیپلماتیک است، اظهار کرد: وظیفه مسئولان سیاسی و دیپلماسی با مسئولیت نیرو‌های نظامی و همراهی میدان و سیاست متفاوت است و هرکدام باید در جایگاه خود به وظایفشان عمل کنند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم درباره تداوم دشمنی با مؤمنان بیان کرد: قرآن کریم تصریح می‌کند که دشمنان تا زمانی که مسلمانان از دین خود دست برندارند، به دشمنی و جنگ ادامه خواهند داد؛ بنابراین تغییر احزاب و جریان‌های سیاسی در کشور‌های مقابل، به معنای پایان دشمنی با ملت ایران نیست.

او تأکید کرد: ملت ایران تا پایان مسیری که با نایب امام زمان (عج) و رهبر معظم انقلاب بر آن پیمان بسته است، در مطالبه خون‌خواهی رهبر شهید و دیگر شهدایی که به دست دشمنان به شهادت رسیده‌اند، ایستادگی خواهد کرد.

امام جمعه شیراز با اشاره به آرمان اهتزاز پرچم ظهور حضرت بقیةالله (عج) گفت: ملت ایران در این مسیر ایستادگی خواهد کرد و امیدواریم خداوند متعال خیر و صلاح این ملت و امت اسلامی را مقدر فرماید.

توصیه به نوجوانان برای خدمت به کشور و اسلام

آیت‌الله دژکام همچنین با خطاب قرار دادن نوجوانان، آنان را به تلاش و خدمت در مسیر اسلام، نظام اسلامی، کشور و ملت ایران دعوت کرد و گفت: باید برای خدمت به اسلام و نظام اسلامی تلاش کنید و ایران و اسلام را در دنیا سربلند سازید.

او با اشاره به جایگاه والای شهادت افزود: اگر کسی آرزوی شهادت دارد، خداوند بخیل نیست و همان‌گونه که عمار یاسر در ۹۴ سالگی به شهادت رسید، خداوند می‌تواند این مقام را به بندگان خود عطا کند؛ اما مهم آن است که انسان در مسیر خدمت به کشور، ملت و اسلام گام بردارد.

دژکام

با تأکید بر ضرورت رعایت تقوای سیاسی از سوی مسئولان، مدیران و فعالان اجتماعی اظهار کرد: انقلاب اسلامی با این هدف شکل نگرفته است که با روش‌های غیراخلاقی و ماکیاولیستی به پیروزی برسد، بلکه باید نشان دهیم با روش اسلامی نیز می‌توان در عرصه‌های مختلف به موفقیت دست یافت.

امام جمعه شیراز با اشاره به ویژگی‌های انسان‌های باتقوا در کلام امیرالمؤمنین علی (ع) اظهار کرد: رفتار انسان‌های باتقوا، رفتاری عالمانه، بردبارانه، نیکوکارانه و آمیخته با خداترسی است و این ویژگی‌ها باید در زندگی فردی و اجتماعی ما نمود داشته باشد.

دعوت امام جمعه شیراز به مشارکت در پویش ۱۰۰۰ جهیزیه

او با اشاره به اقدامات بسیج سازندگی برای تهیه یک‌هزار سری جهیزیه برای زوج‌های جوان افزود: در شرایطی که تأمین جهیزیه برای بسیاری از خانواده‌ها به یک دغدغه جدی تبدیل شده است، حرکت ارزشمند بسیج سازندگی برای تهیه یک‌هزار جهیزیه، اقدامی شایسته تقدیر و حمایت است.

امام جمعه شیراز ادامه داد: در این طرح پیش‌بینی شده است هر خانواده با پرداخت ۱۱۰ هزار تومان در این کار خیر مشارکت کند و چنانچه استقبال عمومی مناسب باشد، امکان تهیه بیش از یک‌هزار سری جهیزیه نیز فراهم خواهد شد.

آیت‌الله دژکام با دعوت از مؤمنان و مردم استان فارس برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه تصریح کرد: شاید مبلغ ۱۱۰ هزار تومان برای بسیاری از خانواده‌ها فشار قابل توجهی ایجاد نکند، اما وقتی این مبالغ در کنار یکدیگر قرار بگیرد، می‌تواند کار بزرگی را رقم بزند. افزون بر کمک مادی، حس همدلی و همراهی اجتماعی که از این حرکت شکل می‌گیرد، ارزش بسیار زیادی دارد.

او با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر انسجام اجتماعی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم انسجام اجتماعی، خیرخواهی، نیکوکاری و کمک به دیگران است و نباید ارزش معنوی و اجتماعی چنین حرکت‌هایی را تنها با تعداد جهیزیه‌های تهیه‌شده ارزیابی کرد.

تقوای سیاسی؛ پرهیز از کج‌رفتاری برای رسیدن به هدف

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در ادامه با تبیین فرازی از کلام امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه درباره ویژگی انسان‌های باتقوا گفت: در تعبیر «قَدْ خَفَّتْ أَجْسَامُهُمْ» می‌توان به معنایی فراتر از ویژگی ظاهری بدن توجه کرد؛ برخی عالمان و شارحان نهج‌البلاغه این تعبیر را ناظر بر مستقیم و بدون انحراف بودن رفتار انسان‌های باتقوا دانسته‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که تیر را از چوب صاف و بدون انحنا می‌سازند تا هنگام رها شدن از کمان به سمت هدف منحرف نشود، انسان باتقوا نیز در رفتار فردی، اجتماعی و سیاسی خود دچار کجی و انحراف نمی‌شود.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر ضرورت خودارزیابی در رفتار‌های سیاسی و اجتماعی بیان کرد: گاهی انسان برای یک رفتار خود هزار توجیه مطرح می‌کند، اما در درون خویش می‌داند که آن اقدام با انگیزه دیگری انجام شده است. اینجاست که باید مراقب باشیم و به‌ویژه در عرصه تقوای سیاسی، رفتار خود را با معیار‌های دینی بسنجیم.

او خطاب به فعالان سیاسی و تأثیرگذاران اجتماعی گفت: برخی تصور می‌کنند امروز باید به هر قیمتی پیروز میدان رقابت سیاسی شوند؛ اما سؤال این است که پیروزی به چه قیمتی؟ باید نهج‌البلاغه را بخوانیم و ببینیم امیرالمؤمنین علی (ع) چگونه رفتار می‌کردند.

امام جمعه شیراز با اشاره به سیره سیاسی حضرت علی (ع) اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) می‌توانستند برای پیروزی بر معاویه از روش‌هایی مانند پیمان‌شکنی و بی‌وفایی استفاده کنند، اما چنین نکردند؛ زیرا رعایت حدود و فرمان‌های الهی را بر پیروزی به هر قیمت ترجیح می‌دادند. این همان درسی است که امروز نیز باید در رقابت‌های سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

سیره اهل‌بیت (ع)؛ الگوی صداقت و اخلاق در سیاست

دژکام با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین (ع) در تاریخ و ماندگاری سیره ایشان گفت: امروز پس از گذشت قرن‌ها، رفتار حضرت علی (ع) همچنان معیار و الگوی اخلاق و عدالت است و حتی بسیاری از مفاهیم انسانی و حقوق بشری در جهان، به برکت ایستادگی اهل‌بیت (ع) بر اصول و ارزش‌های انسانی معنا پیدا کرده است.

او با اشاره به ایام متعلق به حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین حماسه عاشورا افزود: مکتب اهل‌بیت (ع) به ما آموخته است که در مسیر حق، نباید به سازش‌کاری و ذلت تن داد. همان‌گونه که امام حسین (ع) در کربلا بر عزت و آزادگی تأکید کردند، انسان مؤمن نیز باید در رفتار خود صادق و استوار باشد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به ضرورت رعایت اصول اخلاقی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی اظهار کرد: انقلاب اسلامی را برای این به وجود نیاورده‌ایم که با روش ماکیاولیستی پیروز شویم؛ بلکه آمده‌ایم نشان دهیم با روش اسلامی نیز می‌توان در میدان‌های مختلف موفق شد؛ همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) در میدان‌های بدر، خیبر و حنین به پیروزی رسیدند، بی‌آنکه از اصول و ارزش‌های الهی فاصله بگیرند.

او تأکید کرد: تقوای سیاسی باید با جدیت از سوی همه مسئولان، مدیران و فعالان سیاسی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع نباید تنها در حد شعار باقی بماند.

واگذاری مسئولیت به افراد شایسته، جلوه‌ای از تقوای سیاسی است

دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) گفت: شیراز به وجود مبارک حضرت احمد بن موسی (ع) افتخار می‌کند. اگر ایشان اهل دنیا و به دنبال ریاست بودند، شرایط ظاهری برای رسیدن به آن فراهم بود، اما ایشان از این موقعیت گذشتند و برادر بزرگوارشان حضرت امام رضا (ع) را شایسته این جایگاه دانستند و بر بیعت خود با ایشان تأکید کردند.

او این رفتار را نمونه‌ای از تقوای سیاسی دانست و افزود: شهر شیراز همچنین به وجود شخصیت‌هایی همچون میرزای شیرازی بزرگ افتخار می‌کند. هنگامی که پس از رحلت شیخ انصاری، موضوع مرجعیت مطرح شد، میرزای شیرازی از پذیرش این جایگاه خودداری کرد و فرد دیگری را که شایسته‌تر می‌دانست، معرفی کرد.

امام جمعه شیراز با اشاره به ماجرای آیت‌الله نجم‌آبادی و ترجیح دادن میرزای شیرازی برای مرجعیت گفت: نقل شده است که آیت‌الله نجم‌آبادی با وجود برخورداری از دانش فراوان، میرزای شیرازی را از خود عاقل‌تر می‌دانست و معتقد بود مرجعیت شیعه به تدبیر و عقلانیت ویژه‌ای نیاز دارد.

او خاطرنشان کرد: گاهی انسان باید برای خدا از یک جایگاه و مسئولیت کنار برود تا فرد شایسته‌تر بتواند میدان‌داری کند. این گذشت و واگذاری مسئولیت به اهل آن، ارزش معنوی بزرگی دارد.

دژکام با تأکید بر ضرورت توجه به شایستگی‌ها در انتخابات و واگذاری مسئولیت‌ها تصریح کرد: نباید تصور کنیم هرکس توانست میدان یا جایگاهی را به دست بیاورد، لزوماً شایسته آن است. اهلیت و صلاحیت افراد باید مورد توجه قرار گیرد و رقابت‌های سیاسی نباید به لجاجت و کشمکش‌های غیرسازنده تبدیل شود.

انتقاد سازنده با تخریب و عیب‌جویی متفاوت است

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در ادامه با انتقاد از برخی رفتار‌های تخریبی در فضای سیاسی و اجتماعی گفت: اگر کسی اندکی خوف خدا داشته باشد، به رفتار‌های نادرست، لجاجت‌ها و کشمکش‌های بی‌دلیل نزدیک نمی‌شود.

او با بیان اینکه از انتقاد سازنده استقبال می‌کند، افزود: بنده از انتقاد لذت می‌برم، اما انتقاد با گیر دادن و عیب‌جویی متفاوت است. گاهی فردی به دنبال اصلاح نیست و صرفاً می‌خواهد از طرف مقابل ایراد بگیرد.

دژکام ادامه داد: اگر بخواهیم با نگاه دشمنی و کینه به دیگران نگاه کنیم، حتی کار‌های خوب آنان نیز در نظرمان به ایراد و اشکال تبدیل می‌شود؛ در حالی که کار خوب را باید خوب دانست و اگر جایی اشتباهی وجود دارد، همان اشتباه را منصفانه بیان کرد و خواستار اصلاح آن شد.

او با اشاره به ضرورت مراقبت از انگیزه‌های درونی افراد گفت: همه ما باید رفتار خود را ارزیابی کنیم و ببینیم کار‌هایی که انجام می‌دهیم با چه نیتی است. نباید ارزش‌های دینی و انقلابی را در ظاهر برجسته کنیم، اما در باطن انگیزه دیگری داشته باشیم.

امام جمعه شیراز در پایان با اشاره به ابیاتی از حافظ شیرازی درباره بوی ریا و ضرورت خودانتقادی اظهار کرد: باید مراقب باشیم مبادا رفتار‌های ما گرفتار ریا، نفاق و دورویی شود. انسان باید پیش از آنکه دیگران را نقد کند، خود را زیر ذره‌بین قرار دهد و از خود بپرسد آیا آنچه انجام می‌دهد واقعاً برای خدا و در مسیر ارزش‌های دینی است یا خیر.