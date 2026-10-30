باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ علی لشکری روز جمعه در این زمینه افزود: مأموران پلیس آگاهی استان هرمزگان در پی عملیات‌های هوشمندانه، موفق شدند این ۲ شبکه تخصصی توزیع ارز جعلی را که در پوشش معاملات اقتصادی فعالیت می‌کردند، منهدم و چهار متهم اصلی آنها را بازداشت کنند.

وی اضافه کرد: پس از گزارش یکی از شهروندان مبنی بر وقوع یک کلاهبرداری میلیاردی از طریق ارائه ارز جعلی (درهم) در قبال فروش قطعات و لوازم قایق، رسیدگی ویژه به پرونده در دستور کارمأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: کارآگاهان با بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی، اطلاعاتی و انجام اقدامات میدانی گسترده، موفق به شناسایی عوامل اصلی توزیع ارز جعلی و شبکه‌های مرتبط با این باند‌ها شدند.

سرهنگ لشکری خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مراجع قضایی و طی ۲ عملیات جداگانه و منسجم، موفق شدند چهار نفر از متهمان اصلی را در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کرده و به پلیس آگاهی انتقال دهند.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان با بیان اینکه متهمان در مواجهه با ادله و مستندات قطعی پلیس، به ارتکاب جرم خود اعتراف کردند افزود: در پی این عملیات، پرونده مقدماتی برای این افراد تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.