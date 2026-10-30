نمایندگان کشتی آزاد ایران در اوزان ۶۱، ۷۰ و ۱۲۵ کیلوگرم با شکست حریفان خود در رقابت‌های قهرمانی جهان، به مراحل بعدی صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، سه نماینده ایران در اوزان مختلف برابر حریفان خود به برتری رسیدند و به کار خود در این مسابقات ادامه دادند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل جاسپوران سینگ از هند قرار گرفت و با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. زارع با این برد راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان نیز پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۱۰ بر ۹ نیکیل از هند را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. نوروزاف، دارنده مدال برنز جهان، در گروه این آزادکار ایرانی قرار دارد.

همچنین در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد برابر یارشوف از ازبکستان به روی تشک رفت و با نتیجه ۸ بر صفر به برتری رسید. تومور اوچیر، دارنده مدال نقره جهان از مغولستان، در گروه خلیلی قرار دارد.

برچسب ها: کشتی آزاد ، قهرمانی جهان
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