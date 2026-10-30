باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عبدالله حقیری، مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل استانداری فارس، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به نام‌گذاری چهارم تا یازدهم آبان‌ماه به نام «هفته پدافند غیرعامل»، اظهار کرد: پدافند غیرعامل به معنای پیشگیری از آسیب‌ها، کاهش خسارت‌ها و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات بدون استفاده از سلاح است؛ به گونه‌ای که پیش از وقوع حادثه، برنامه‌ریزی‌ها باید به شکلی انجام شود که در زمان بروز بحران، کمترین آسیب متوجه جامعه شده و چرخه خدمات‌رسانی به مردم متوقف نشود.

او شعار امسال این هفته را «پدافند مردم‌محور و ایران پایدار» عنوان کرد و افزود: همان‌طور که حضور مردم در تمامی صحنه‌های انقلاب و کشور ملموس و تعیین‌کننده است، در عرصه پدافند نیز حضور و مشارکت آنان ما را در دستیابی به هدف نهایی که همان تداوم خدمات‌رسانی است، یاری می‌کند.

حقیری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های سازمان پدافند غیرعامل و ستاد کل نیرو‌های مسلح تصریح کرد: پدافند غیرعامل یک وظیفه صرفاً اداری نیست و بدون همراهی مردم به موفقیت نمی‌رسد؛ از این رو، نخستین وظیفه اساسی ما گسترش آموزش‌های عمومی در سطح جامعه است تا خانواده‌ها و دانش‌آموزان بیاموزند که در هنگام بروز حوادث چگونه از خود و جامعه محافظت کنند.

مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل استانداری فارس نقش دانش‌آموزان را به عنوان «سفیران پدافند غیرعامل» بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ارائه آموزش‌های کاربردی در مدارس موجب انتقال مفاهیم به خانواده‌ها و جامعه می‌شود و در این میان، نقش رسانه‌های جمعی و مطبوعات نیز در آگاهی‌بخشی عمومی بی‌بدیل است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان با مدیریت و راهبری استاندار و تلاش دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های حیاتی، صیانت از امنیت غذایی و اجرای دقیق دستورالعمل‌های حوزه نانوایی‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شده است که حتی در شرایط بحرانی نیز چرخه تأمین نان و اقلام ضروری مردم دچار اختلال نشود.

حقیری در پایان با اشاره به اینکه استان فارس در حوادث و چالش‌های گذشته با مدیریت بهینه توان is ت خدمات‌رسانی مطلوبی به شهروندان ارائه دهد و با هیچ مشکلی مواجه نشود، ابراز امیدواری کرد که با همت مسئولان و همراهی مردم، زیرساخت‌های پدافندی کشور بیش از پیش تقویت شود.