باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله محامی نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به سالروز شهادت شهید نوجوان حسین فهمیده در روز جمعه ۸ آبان، اظهار داشت: امام خمینی(ره) از این شهید نوجوان به عنوان رهبر یاد کرده‌اند و به همین مناسبت، این روز به عنوان روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی نام‌گذاری شده است؛ این مناسبت را به همه نوجوانان و دانش‌آموزان بسیجی تبریک می‌گوییم و یاد و خاطره این شهید را گرامی می‌داریم.

امام جمعه زاهدان با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، سالروز تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، افزود: این روز به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده است و با توجه به شهادت تعدادی از دانش‌آموزان در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷، این روز همچنین روز دانش‌آموز نام گرفته است.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و امام شهید را گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد: خداوند متعال به ما توفیق ادامه راه نورانی و پرافتخار شهدا را عنایت کند و ما و مردممان را قدردان زحمات و تلاش‌های ایثارگران، مبارزان، مجاهدان، شهدا، رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های معظم و معزز آنان قرار دهد.

آیت‌الله محامی در ادامه سخنان خود با اشاره به دیدارهای مقام معظم رهبری با رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و برخی فرماندهان نظامی، اظهار داشت: پیش از این، دیداری با رئیس‌جمهور برگزار شده بود و در روزهای اخیر نیز دیدارهایی با رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و برخی فرماندهان نظامی انجام شده است که مجموعه این دیدارها و مطالب مطرح‌شده در آن‌ها، نشان‌دهنده اشراف و مدیریت عالی رهبر معظم انقلاب بر مسائل کشور است.

وی افزود: افرادی که به دیدار رهبر معظم انقلاب مشرف شده‌اند، از اخلاق، تواضع، صلابت، قاطعیت، هوشمندی و حکمت ایشان در تصمیم‌گیری سخن می‌گویند که این ویژگی‌ها نشان می‌دهد به لطف خداوند، راه امام شهیدمان با قوت و قدرت دنبال می‌شود.

امام جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان ارشد نظام، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین این محورها، حفظ و تحکیم انسجام اجتماعی، وحدت ملی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان است؛ موضوعی که امام شهید نیز بارها بر آن تأکید داشتند و رهبر معظم انقلاب همواره در پیام‌ها و دیدارهای خود آن را مورد توجه قرار می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه اتحاد ملی و همبستگی اجتماعی از نقاط قوت کشور است، خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد تفرقه، دوقطبی‌سازی و ترویج بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولان، به این نقطه قوت آسیب بزند؛ ازاین‌رو رهبر معظم انقلاب با اشراف بر وضعیت جامعه و شناخت خطرات پیش‌رو، همواره بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید دارند.

آیت‌الله محامی، کمک به دولت برای تسهیل و تسریع در حل مشکلات کشور و گره‌گشایی از مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را از دیگر توصیه‌های رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: این موضوع نیز از تأکیدات مستمر امام شهید بود؛ به‌گونه‌ای که سال‌ها شعارهای سال را با محوریت مسائل اقتصادی انتخاب می‌کردند و همواره بر ضرورت تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز این مسیر را دنبال می‌کنند.

وی گسترش عدالت، تأمین حقوق عامه، مبارزه با فساد و جرم، از بین بردن زمینه‌های شکل‌گیری فساد و انجام بازرسی‌های مستمر را از دیگر محورهای مورد تأکید رهبری عنوان کرد و افزود: این موضوع در سخنان و ابلاغیه‌های امام شهید نیز مورد توجه قرار داشت و رهبر معظم انقلاب هم در ابلاغ حکم رئیس قوه قضائیه و هم در دیدار اخیر خود بر آن تأکید کرده‌اند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به فرارسیدن سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی به دستور امام خمینی(ره)، خاطرنشان کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت بازرسی‌های مستمر و جلوگیری از شکل‌گیری زمینه‌های فساد، نشان‌دهنده اهمیت پیشگیری از تخلفات و مقابله با ریشه‌های فساد در جامعه است.

آیت‌الله محامی، استمرار حضور مردم در تجمعات میدانی را از دیگر توصیه‌های رهبر معظم انقلاب برشمرد و اظهار داشت: حضور مردم در صحنه، نشان‌دهنده ایستادگی آنان پای انقلاب و آرمان‌های آن و مطالبه انتقام رهبر شهید و دیگر شهدای عزیز است؛ این حضور از یک‌سو مایه امیدواری دوستان انقلاب و از سوی دیگر موجب ترس و ناامیدی دشمنان می‌شود و فرصت ابراز وجود را از دشمنان داخلی و عوامل نفوذی می‌گیرد.

وی با اشاره به حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ و اقدامات خشونت‌آمیز و تخریب‌گرانه در آن مقطع، از جمله آتش‌زدن مسجد و قرآن‌سوزی، تصریح کرد: افرادی که دست به چنین اقداماتی زدند و سردمداران خارجی آن‌ها همچنان تحولات کشور را رصد می‌کنند و در صورت فراهم‌شدن فرصت، بار دیگر با شدت بیشتری وارد میدان خواهند شد و به مردم و کشور آسیب خواهند زد؛ ازاین‌رو استمرار حضور مردم در صحنه اهمیت فراوانی دارد.

وی، حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای از طریق مدیریت تنگه هرمز و تقویت روابط با کشورهای همسایه را از دیگر محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: نکته مهم این است که این دو موضوع باید در کنار یکدیگر دنبال شوند؛ به این معنا که ضمن حفظ مدیریت تنگه هرمز و کوتاه‌نیامدن از این ظرفیت راهبردی، روابط با کشورهای همسایه نیز تقویت شود و این مسئله بهانه‌ای برای ایجاد درگیری با همسایگان قرار نگیرد.

آیت‌الله محامی، پیگیری حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت، تحقق شروط ایران و پایان‌دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح را از دیگر توصیه‌های رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و افزود: امام شهید همواره تأکید داشتند که مسئولان و مردم باید وظایف خود را انجام دهند و امور کشور را به مذاکرات و توافقاتی مانند برجام گره نزنند.

وی ادامه داد: در شرایطی که احتمال جنگ مطرح بود نیز تأکید ایشان این بود که مسئولان و فرماندهان نظامی باید دغدغه و آمادگی لازم برای مواجهه با جنگ را داشته باشند، اما مردم به زندگی عادی خود ادامه دهند و امور روزمره کشور متوقف نشود؛ بااین‌حال، استمرار وضعیت نه جنگ و نه صلح به مصلحت کشور نیست و باید برای پایان‌دادن به آن تلاش شود؛ البته نه از طریق تسلیم‌شدن ایران، بلکه با تحقق شروط جمهوری اسلامی و وادارکردن دشمن به پذیرش آن‌ها.

امام جمعه زاهدان در ادامه، تبیین جایگاه و وظایف شورای عالی امنیت ملی را از دیگر نکات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب دانست و اظهار داشت: شورای عالی امنیت ملی چهارراه تدبیر و محل تلاقی حوزه‌های فرهنگ، سیاست، اقتصاد و امنیت است؛ حوزه‌هایی که بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و باید با تدبیر صحیح و توجه همه‌جانبه مدیریت شوند.

آیت‌الله محامی در پایان با اشاره به مجموعه توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به مسئولان ارشد نظام اسلامی، خاطرنشان کرد: این توصیه‌ها سراسر دقت و حکمت است و اشراف ایشان بر مسائل کشور را نشان می‌دهد؛ همچنین بیانگر آن است که با صلابت و قاطعیت، راه پدر شهیدشان را دنبال می‌کنند و همه ما باید شکرگزار نعمت ولایت و رهبری باشیم.

آیت‌الله محامی در ادامه سخنان خود، با اشاره به پیام‌های مقام معظم رهبری خطاب به نخبگان علمی، مدال‌آوران دانش‌آموزی و دانشجویی، نخبگان ورزشی و همچنین دانشجویان، به تبیین محورهای مهم این پیام‌ها پرداخت و اظهار داشت: این پیام‌ها حاوی نکات و توصیه‌های مهمی است که برای همه ما درس‌آموز بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جنبه‌های ارزشی، ایمانی و دینی، افزود: الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س)، درس‌آموزی از شهدا، مسلح‌شدن به سلاح علم و ایمان، تهذیب نفس، انس با خداوند و آشنایی عمیق با معارف قرآن کریم و اهل‌بیت(ع)، از جمله توصیه‌های مهم ایشان به نسل جوان، دانش‌آموزان و دانشجویان است.

امام جمعه زاهدان، خلاقیت، تلاش و ابتکار مضاعف برای تقویت و اقتدار ایران عزیز را از دیگر محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب دانست و تصریح کرد: مخاطبان این پیام‌ها باید وظیفه خود را به‌درستی بشناسند و با تلاش بیشتر، در مسیر ساختن ایرانی قوی‌تر گام بردارند.

وی توسعه علوم پایه و علوم انسانی، تلاش برای حل مسائل کشور، تقویت پیوند دانشگاه با صنعت، خلاقیت و نوآوری و حرکت در مسیر خوداتکایی را از دیگر توصیه‌های رهبر معظم انقلاب عنوان کرد.

آیت‌الله محامی همچنین با اشاره به ضرورت شکرگزاری نخبگان، مسئولان و خانواده‌ها در برابر نعمت استعداد و توانمندی، خاطرنشان کرد: فرد نخبه از استعداد ویژه‌ای برخوردار است و باید با گفتار و عمل خود شکرگزار این نعمت الهی باشد؛ شکر عملی نیز آن است که از استعداد و توانایی خود به‌درستی بهره بگیرد، ابتدا زمینه رشد خود را فراهم کند و سپس در مسیر خدمت به مردم مسلمان و جامعه اسلامی گام بردارد.

وی افزود: مسئولان و خانواده‌ها نیز باید قدر این نعمت را بدانند و با حمایت از نخبگان، زمینه رشد، شکوفایی و بهره‌گیری صحیح از استعدادهای آنان را فراهم کنند.

امام جمعه زاهدان در تبیین محور سوم سخنان خود، با تأکید بر ضرورت عملیاتی‌کردن توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: توصیه‌های حکیمانه ایشان، چه در دیدار با مسئولان و چه در پیام‌های مختلف، باید وجهه همت همه مردم و مسئولان قرار گیرد و صرف شنیدن، لذت‌بردن و تعریف‌کردن از این سخنان کفایت نمی‌کند؛ چراکه این توصیه‌ها نسخه شفابخش است و تنها با عمل به آن‌ها می‌توان به نتیجه رسید.

وی با تشبیه رهنمودهای رهبری به نسخه پزشک، افزود: اگر کسی بیمار شود و به پزشک مراجعه کند، اما نسخه را در جیب خود بگذارد و دارو را تهیه و مصرف نکند، بهبودی حاصل نخواهد شد؛ بنابراین، برای درمان و رفع مشکلات نیز باید به نسخه ارائه‌شده عمل کرد.

آیت‌الله محامی با اشاره به رهنمودهای مکرر امام شهید در جایگاه نماز جمعه، خاطرنشان کرد: متأسفانه آن‌گونه که شایسته است قدر این رهنمودها دانسته نشد و اگر حتی به بخشی از توصیه‌های ایشان عمل می‌شد، وضعیت کشور می‌توانست بسیار بهتر از شرایط کنونی باشد در مورد رهبر معظم انقلاب نیز همین مسئله صدق می‌کند و اگر به توصیه‌های ایشان عمل نشود، رشد و پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

وی با تأکید بر مسئولیت مشترک مردم و مسئولان در اجرای رهنمودهای رهبری، بیان کرد: باید برای عملیاتی‌کردن این توصیه‌ها اهتمام داشته باشیم و فرهنگ عمومی جامعه بر اساس آن‌ها شکل بگیرد؛ به‌گونه‌ای که این رهنمودها به بخشی از فرهنگ مردم و ارزش‌های اجتماعی جامعه تبدیل شود.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان ما باید با تفکر بسیجی رشد کنند و زندگی خود را بر اساس این رهنمودها شکل دهند؛ به این معنا که صرفاً شنونده و آگاه به این توصیه‌ها نباشند، بلکه با آن‌ها زندگی کنند و در عمل به آن‌ها پایبند باشند.

وی با اشاره به ریشه‌های دینی و اعتقادی این توصیه‌ها، افزود: این رهنمودها برگرفته از مبانی دینی، قرآن کریم، سخنان پیامبر اکرم(ص) و تعالیم ائمه اهل‌بیت(ع) است و باید بر اساس همین مبانی، دوست و دشمن خود را بشناسیم، کفر جهانی و استکبار جهانی را به‌عنوان دشمن اصلی بشریت بشناسیم و در همه عرصه‌ها آمادگی مقابله با آن را داشته باشیم.

آیت‌الله محامی با تأکید بر شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، تصریح کرد: همه ما در این زمینه مسئولیت داریم و باید برای تربیت فرزندان و نسل جدید اهتمام داشته باشیم.

وی با اشاره به مسئولیت خانواده‌ها، مدارس، معلمان، مربیان، اساتید حوزه و دانشگاه، مبلغان دینی و مساجد در تربیت نسل آینده، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها مسئولیت بیشتری در این زمینه دارند و سایر مجموعه‌های آموزشی، فرهنگی و دینی نیز هرکدام مسئولیت ویژه‌ای بر عهده دارند؛ بنابراین، همه باید دست به دست هم بدهیم تا نسلی فرهیخته، آگاه و برخوردار از مبانی فکری و اعتقادی صحیح تربیت شود.

امام جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به سنت حوزه‌های علمیه در گذشته برای ارائه آموزش‌های دینی به اقشار مختلف مردم، اظهار داشت: در گذشته، حوزه‌های علمیه علاوه بر برنامه رسمی درسی طلاب، دوره‌ها و درس‌های آزادی نیز برای عموم مردم برگزار می‌کردند تا افراد با هر شغل و جایگاه اجتماعی بتوانند در کنار فعالیت‌های روزمره خود، چند ساعت در هفته را به آشنایی با معارف اسلامی و مبانی دینی اختصاص دهند.

وی افزود: بارها به دوستان حوزوی تأکید کرده‌ام که چرا چنین برنامه‌هایی در استان ما گسترش پیدا نکند؟ خوشبختانه اخیراً برنامه‌ای با عنوان «مدرسه والدین» برای والدین طلاب یا دانش‌آموزان آغاز شده است که تبلیغات آن نیز ارائه خواهد شد، اما این اقدام تنها بخشی از مطالبه ماست و انتظار این است که برنامه‌ها فراتر از والدین گسترش پیدا کند.

آیت‌الله محامی تأکید کرد: حوزه‌های علمیه باید زمینه حضور همه اقشار مردم، از جمله دانشجویان و دیگر علاقه‌مندان را در کلاس‌ها و دوره‌های معارف اسلامی فراهم کنند و این برنامه‌ها نباید تنها به زاهدان محدود شود، بلکه لازم است در شهرستان‌های استان نیز توسعه پیدا کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این برنامه‌ها با استقبال مردم و تلاش و فعالیت بیشتر حوزه‌های علمیه و روحانیون گسترش یابد و زمینه آشنایی هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه با معارف اسلامی و مبانی دینی فراهم شود.

آیت‌الله محامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حضور «کاروان روایت مقاومت دلیران» در استان سیستان‌ و بلوچستان، از تلاش دست‌اندرکاران این مجموعه و مسئولان و نهادهای مشارکت‌کننده در اجرای برنامه‌های آن قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: گروه‌های مختلفی از جمله مجموعه‌های صداوسیما، شبکه سه، سازمان تبلیغات اسلامی، گروه‌های جهادی، ورزشکاران و عوامل برنامه «سمت خدا» و دیگر مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای به استان سفر کردند و گزارش‌هایی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و اقدامات انجام‌شده ارائه شد که فهرست بلندبالایی از فعالیت‌ها را شامل می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان با تقدیر از مسئولان کشوری و همه افرادی که در اجرای این برنامه‌ها همکاری داشتند، افزود: در سطح استان نیز مجموعه‌هایی از جمله صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، استانداری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و دیگر دستگاه‌ها در این زمینه مشارکت و تلاش کردند که از همه این عزیزان تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی با ارزیابی مثبت از آثار این برنامه‌ها، خاطرنشان کرد: به نظر من این اقدام بسیار شایسته بود و در تغییر حال‌وهوای مردم استان و ایجاد نشاط و شادابی معنوی و مادی در جامعه تأثیر خوبی داشت؛ به‌ویژه اینکه دست‌اندرکاران به زاهدان اکتفا نکردند و با صرف وقت و تلاش، به شهرهای مختلف استان نیز سفر کردند.

آیت‌الله محامی، معرفی ظرفیت‌های استان و انعکاس تصویر واقعی مردم سیستان‌ و بلوچستان به داخل و خارج از کشور را از دیگر آثار ارزشمند این اقدام دانست و تصریح کرد: متأسفانه گاهی تصویر درستی از وضعیت استان به خارج از آن مخابره نمی‌شود و بیشتر تصاویری از ناامنی، درگیری، قاچاق و مسائل مشابه بازتاب پیدا می‌کند؛ درحالی‌که گاهی دشمنان این تصویر را ارائه می‌کنند و گاهی نیز همین مطالب از زبان برخی دوستان شنیده می‌شود.

وی با اشاره به تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای تأمین امنیت استان، اظهار داشت: با وجود حجم امکانات و نیروهایی که دشمن در آن سوی مرز گرد آورده و در شرایط جنگی به دنبال ضربه‌زدن به کشور است، به لطف خداوند و با تلاش شبانه‌روزی و مجاهدانه مسئولان و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، اقدامات مؤثری برای مقابله با تهدیدها انجام شده است.

امام جمعه زاهدان افزود: نیروهای امنیتی به خانه‌های تیمی عوامل ناامن‌کننده ضربه زده‌اند و حتی در این مسیر شهید نیز داده‌اند، اما با مجاهدت و اقدامات متعدد خود توانسته‌اند از اجرای بسیاری از عملیات‌ها و واردشدن آسیب‌های بیشتر به کشور جلوگیری کنند که این تلاش‌ها شایسته تقدیر و تشکر است.

وی با اشاره به وضعیت زندگی و تردد مردم در استان، خاطرنشان کرد: با وجود تهدیدها، مردم ما حتی در نیمه‌شب نیز در خیابان‌ها تردد می‌کنند، برخی مغازه‌ها باز هستند و رفت‌وآمدها و زندگی عادی مردم جریان دارد.

آیت‌الله محامی در پایان تأکید کرد: انعکاس تصویر درست از مردم خوب و نجیب استان، وضعیت واقعی سیستان‌ و بلوچستان و ظرفیت‌های بالای آن، به‌ویژه ظرفیت ارزشمند مردم این منطقه، اقدامی قابل تقدیر است و از همه عزیزانی که در این مسیر تلاش کردند تشکر می‌کنم.

وی در پایان از خداوند متعال خواست به همه افراد، در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار دارند، توفیق انجام صحیح وظایف و تلاش شبانه‌روزی و خالصانه برای خدمت به نظام اسلامی و مردم مسلمان عنایت فرماید و اعمال و تلاش‌های خالصانه همگان را به بهترین وجه بپذیرد و ذخیره آخرت آنان قرار دهد.