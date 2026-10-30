فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری متهم پرونده قتل شهردار جونقان در ۲۴ ساعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین امجدیان فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای پیگیری قتل شهردار جونقان، با هماهنگی مقام قضایی، دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت، که با انجام اقدامات تخصصی، محل اختفای قاتل را شناسایی کردند.

وی اظهار داشت: کارآگاهان پلیس با اقدامات فنی و اطلاعاتی، در یک عملیات غافلگیرانه متهم را در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و در بازجویی اولیه متهم به بزه انتسابی اعتراف، که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با جرائم، افزود: مجموعه انتظامی با تمام توان برای تامین امنیت شهروندان و برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی تلاش می‌کند.

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به دستگیری متهم پرونده قتل شهردار جونقان در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه با تلاش و پیگیری مستمر ضابطان قضایی و انتظامی گفت: انگیزه شخصی و خصومت قبلی در تحقیقات اولیه مطرح شد.

حجت‌الاسلام سید حسین حسینی افزود: در پی وقوع حادثه قتل شهردار شهر جونقان در شهرستان فارسان، بلافاصله موضوع در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفت و با صدور دستور قضایی لازم، اقدامات تخصصی و عملیاتی برای شناسایی، تعقیب و دستگیری عامل یا عاملان این جنایت آغاز شد.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر مقام قضایی و تلاش موثر ضابطان، متهم اصلی پرونده در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد و پس از انجام تحقیقات اولیه و اقرار به ارتکاب قتل، با دستور قضایی روانه زندان شد.

رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به ابعاد انگیزشی این حادثه تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه و اظهارات متهم، انگیزه ارتکاب جرم، اختلافات و مسائل شخصی عنوان شده است؛ با این حال، ابعاد مختلف موضوع، انگیزه دقیق ارتکاب قتل و سایر جزئیات مرتبط، همچنان در چارچوب تحقیقات قضایی در حال بررسی است و اظهارات متهم تا زمان تکمیل تحقیقات و احراز قضایی، ملاک نهایی تشخیص انگیزه جرم نخواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با تاکید بر ضرورت صیانت از امنیت عمومی و برخورد قاطع و قانونی با مرتکبان جرایم خشن خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با حساسیت و قاطعیت، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال می‌کند و تمامی ابعاد حادثه با رعایت موازین قانونی، جمع‌آوری ادله و مستندات و انجام تحقیقات لازم بررسی می‌شود.

وی ضمن قدردانی از اقدامات سریع و هماهنگ ضابطان قضایی و انتظامی تاکید کرد: تامین امنیت شهروندان، برخورد قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی و رسیدگی دقیق و بدون اغماض به جرایم خشن، از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

منبع: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی