مدیرکل آموزش و پرورش فارس در بازدید از اردوی ملی‌پوشان در مجموعه ورزشی نرجس شیراز، از فراهم‌سازی زیرساخت‌های استاندارد ورزشی و حضور دانش‌آموزان و معلمان استان در این تیم ملی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن کلاری در بازدید از اردوی آمادگی تیم ملی پارادومیدانی دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران اعزامی به مسابقات جهانی ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل در مجموعه ورزشی نرجس شیراز گفت: تلاش ما بر این است که شرایط میزبانی از تیم‌های ورزشی دانش آموزی کشور را در رشته‌های مختلف فراهم کنیم چرا که برگزاری این اردو‌ها و حضور مربیان برجسته و دانش آموزان توانمند می‌تواند فرصت خوبی برای افزایش دانش ورزشی در بین معلمان و دانش آموزان استان فارس ایجاد کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: به عنوان مثال با افتتاح پیست جدید تارتان دومیدانی مجموعه ورزش نرجس شیراز، امکانات و شرایط مطلوب و استانداردی برای برگزاری اردو‌های امادگی تیم‌های ملی دومیدانی در این شهر فراهم شده است.

او گفت: این اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی پارادومیدانی دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران اعزامی به مسابقات جهانی ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل است که در شیراز در حال برگزاری است و قرار است مرحله دوم این اردو نیز از ۱۶ الی ۲۲ آبان ماه مجدد در شیراز برگزار شود و سپس این تیم به مسابقات برزیل اعزام شود.

کلاری گفت: هفده دانش آموز شامل نه پسر و هشت دختر ورزشکار عضو این تیم هستند و چهار معلم نیز به عنوان سرپرست و مربی این تیم را همراهی می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: تلاش کردیم امکانات رفاهی و خوابگاهی مطلوبی را نیز در کنار امکانات تمرینی برای این تیم فراهم کنیم.

کلاری گفت: چهار دانش آموز ورزشکار شامل یک دختر و سه پسر و یک‌معلم از استان فارس به عنوان مربی عضو این تیم هستند.

سیدکاظم حسینی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان فارس نیز در این بازدید با اشاره به اینکه امسال ده تیم در رشته‌های مختلف از ایران به مسابقات ژیمنازیادبرزیل اعزام می‌شوند گفت: امسال تاکنون ده دانش آموز ورزشکار و سه معلم به عنوان مربی و سرپرست توانسته‌اند عضو این تیم‌ها در رشته‌های مختلف شوند.

برچسب ها: شیراز ، اردوی تیم ملی ، آموزش و پرورش فارس ، پارادومیدانی
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