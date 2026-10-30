باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی اظهار کرد: به دلیل حجم بالای ترافیک در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال، از تهران به سمت مرزن‌آباد، ممنوع می‌شود و این دو محور به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهند شد.

وی افزود: این محدودیت تا زمان عادی شدن شرایط ترافیکی و تخلیه بار ترافیک ادامه دارد و پس از بهبود وضعیت، درباره نحوه تردد در این محور‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس، حدفاصل مکارود تا انارک، سنگین است.

محبی ادامه داد: تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس روان است. محور‌های شمالی نیز فاقد مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محور‌های کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده چیتگر، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین آزادراه تهران–قم در محدوده بهشت زهرا با ترافیک سنگین مواجه است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی جاده‌ها نیز گفت: بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در برخی محور‌های استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، یزد، کرمان و گلستان گزارش شده است.

محبی افزود: در برخی محور‌های استان‌های همدان، مرکزی و کردستان نیز مه‌گرفتگی وجود دارد و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و توجه کامل به جلو، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

منبع: پلیس راهور فراجا