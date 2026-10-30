احمد محمدنژاد جوان با پیروزی مقابل حریف آمریکایی به نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم با دو پیروزی متوالی به نیمه‌نهایی رسید.

محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۱۰ بر ۹ نیکیل از هند را شکست داد. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با نتیجه ۳ بر ۲ از سد مارکوس بلیز از آمریکا گذشت و جواز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آورد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۸ بر صفر یارشوف از ازبکستان را مغلوب کرد، اما در یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر یک برابر تومور اوچیر، دارنده مدال نقره جهان از مغولستان، شکست خورد.

خلیلی برای ادامه شانس کسب مدال برنز باید منتظر صعود حریف مغولستانی به دیدار فینال باشد تا بتواند در جدول شانس مجدد به رقابت بپردازد.

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی قهرمانی جهان
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