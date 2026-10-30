جنگ امروز نیازمند هوشیاری و شناخت دقیق است

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبه‌های نماز جمعه آبادان با اشاره به سالروز شهادت حسین فهمیده اظهار کرد: شهید فهمیده یک چهره ملی و نماد ایثار و فداکاری است و حسین فهمیده‌ها در دوران دفاع مقدس بهترین الگو برای نسل جوان هستند.

وی افزود: امروز نیز در صحنه جنگ و نبرد قرار داریم و جنگ ترکیبی بر کشور تحمیل شده است که باید با همه ابعاد آن مقابله کنیم، پیچیدگی جنگ امروز حتی از جنگ دوران دفاع مقدس بیشتر است و برای مقابله با آن باید نقشه‌ها و اهداف دشمن را به خوبی شناخت.

خطیب جمعه آبادان با اشاره به سالروز مقاومت مردم آبادان در برابر تجاوز رژیم بعث عراق در کوی ذوالفقاری بیان کرد: بعثی‌ها در چنین روز‌هایی به آبادان هجوم آوردند، اما مردم این شهر با دست خالی حماسه‌ای تاریخی آفریدند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد، اگر آبادان به تصرف دشمن درمی‌آمد نظام جمهوری اسلامی ضربه بزرگی متحمل می‌شد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان و مناسبت‌های تاریخی این روز گفت: در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ رژیم پهلوی با ورود به مدارس و حمله به دانش‌آموزان، شماری از آنان را به خاک و خون کشید.

وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و جایگاه تاریخی این رویداد در مبارزه با استکبار جهانی افزود: مبارزه با استکبار امروز از مرز‌های ایران فراتر رفته و در قلب آمریکا و کشور‌های اروپایی نیز شاهد برافراشته شدن پرچم مقاومت و به آتش کشیده شدن پرچم آمریکا هستیم.

امام جمعه آبادان ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک شاهد نابودی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی باشیم.

وی پدافند غیرعامل را با توجه به تهدید‌های دشمن ضروری دانست و گفت: در شرایط کنونی کشور باید برای مقابله با تهدید‌ها و سایر حوادث احتمالی آمادگی لازم را داشته باشد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی، ادارات و مجموعه‌های غیرنظامی باید آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط مختلف داشته باشند و اگر قرار است جنگی آغاز شود، نباید غافلگیر شویم، آمادگی و پیش‌بینی شرایط احتمالی از ضرورت‌های مدیریت کشور است.

خطیب جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توزیع سهمیه آرد و وضعیت نانوایی‌ها اظهار کرد: کیفیت و کمیت نان در برخی نانوایی‌های آبادان رضایت‌بخش نیست و نظارت دستگاه‌های مسئول باید دقیق و مستمر باشد.

وی افزود: متاسفانه کیفیت نان در برخی نانوایی‌ها مطلوب نیست و در مواردی نیز از وزن چانه و نان کاسته می‌شود که این موضوع به حقوق شهروندان آسیب می‌زند.

حچت‌الاسلام غبیشاوی با تاکید بر ضرورت رسیدگی جدی به این موضوع گفت: بسیاری از مردم توان خرید برنج را ندارند و نان بخش اصلی سبد غذایی آنان را تشکیل می‌دهد، بنابراین دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری بر کیفیت، وزن و نحوه عرضه نان نظارت کنند.

امام جمعه آبادان همچنین با انتقاد از وضعیت شبکه فاضلاب این شهر گفت: شبکه فاضلاب آبادان وضعیت مناسبی ندارد و با توجه به شرایط جوی و احتمال بارندگی‌های پیش رو، باید روند حفاری‌ها و عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه خدمات اولیه در آبادان نباید مورد غفلت قرار گیرد، افزود: مردم این شهر با مشکلات متعددی در حوزه خدمات شهری مواجه هستند و برای رفع این مشکلات باید کار جهادی در دستور کار قرار گیرد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی خواستار همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی با شرکت آب و فاضلاب شد و گفت: دستگاه‌های مختلف باید با تامین بودجه، امکانات و نیروی انسانی به آبفا کمک کنند تا مشکلات زیرساختی این شهر با سرعت بیشتری برطرف شود.

خطیب جمعه آبادان در ادامه با اشاره به شرایط منطقه و تحولات حوزه انرژی اظهار کرد: تنگه هرمز همچنان با اقتدار در اختیار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و این موقعیت راهبردی حفظ شده است.

وی افزود: با وجود تنگه هرمز، دشمن در شرایط انزوای بیشتری قرار گرفته و افزایش قیمت سوخت نیز بخشی از پیامد‌های شرایط کنونی است، شوک اصلی هنوز به بازار جهانی انرژی وارد نشده و دشمن به زودی معنای واقعی تحریم را درک خواهد کرد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با تاکید بر ضرورت احقاق حقوق ملت ایران بیان کرد: دشمن به کشور آسیب وارد کرده است و نیرو‌های مسلح در کنار ملت انقلابی با اقتدار کامل بر تنگه هرمز تسلط خواهند داشت.

امام جمعه آبادان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تحولات جبهه یمن گفت: جبهه یمن همچنان دست برتر را دارد و نیرو‌های انصارالله با تمام توان به مقاومت خود ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به شرایط عربستان در تحولات منطقه افزود: عربستان در بن‌بست قرار گرفته و به دنبال یافتن راه نجات از شرایط موجود است.