باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در آیین بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای، بهسازی و تجهیز مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز گفت: توسعه نامتوازن نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه می‌تواند به معضلی اجتماعی تبدیل شود، از این‌رو، بهبود شاخص‌های درمانی شهرستان‌ها و رفع نیاز‌های بیمارستان‌ها، به‌ویژه مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز، باید کماکان با جدیت دنبال شود.

او گفت: در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در پاییز ۱۴۰۳، شاخص‌های رفاه اجتماعی بررسی شد و نتایج نشان داد که فارس، به‌ویژه در حوزه بهداشت و درمان، از نظر توزیع عادلانه امکانات با وضعیت مطلوب فاصله دارد و در برخی شهرستان‌ها این شاخص‌ها نامطلوب بود.

امیری افزود: دو سال پیش حتی شهر شیراز که به‌عنوان قطب پزشکی جنوب کشور شناخته می‌شود، با احتساب حجم بالای خدمات‌رسانی به بیماران سایر استان‌ها و کشور‌های منطقه، از نظر برخی شاخص‌های بهداشتی وضعیت مناسبی نداشت که این موضوع ضرورت بازنگری در نحوه توزیع امکانات را بیش از پیش نمایان ساخت.

استاندار فارس عدالت را نه به معنای برابری مطلق بلکه به معنای قرار گرفتن هر چیز در جایگاه شایسته خود و برخورداری افراد از امکانات متناسب با نیازهایشان دانست.

او افزود: در دو سال گذشته در نشست‌های مختلف با وزیر بهداشت بر ضرورت اصلاح شاخص‌های درمانی استان تأکید کرده‌ام، چرا که توسعه زمانی اثربخش است که متوازن باشد؛ همان‌گونه که رشد نامتعارف سلول‌ها در بدن منجر به بیماری می‌شود، توسعه نامتوازن نیز در مقیاس اجتماعی آسیب‌زا خواهد بود.

امیری با قدردانی از خیران حوزه سلامت گفت: عدالت و نیکوکاری با فطرت انسانی سازگار است و انسان سالم از هر دین و مذهبی، از ظلم و بی‌عدالتی بیزار است.

او افزود: فعالیت خیران در مسیر کاهش مشکلات مردم بسیار ارزشمند است و همه ما باید در حد توان خود برای رفع نیاز‌های بهداشتی و درمانی مردم تلاش کنیم.

نماینده عالی دولت در فارس با یادآوری تجربه‌ای از بازدید شبانه و بدون اطلاع از بیمارستان نمازی گفت: در آن بازدید با شرایطی نامطلوب برای برخی بیماران مواجه شدم که پس از پیگیری این موضوع با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شرایط بهبود یافته است.

امیری تصریح کرد: هرچند برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقدامات بیشتری لازم است، اما در دوسال گذشته شاخص‌های بهداشتی استان در مسیر بهبود است و این روند ادامه دارد.

استاندار فارس با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان گفت: در شرایط فعلی بسیاری از مردم به جای مراکز خصوصی، برای درمان به مراکز دولتی مراجعه می‌کنند که مسئولان باید با حساسیت بیشتری برای رفع نیاز‌های بیماران اقدام کنند، زیرا این مسئله تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی انسانی و اسلامی است.

او افزود: طرح‌های متعددی در حوزه بهداشت و درمان برای بهره‌برداری تا ۲۲ بهمن امسال در برنامه قرار دارد و همچنین افتتاح پروژه‌هایی در حوزه بهداشت و درمان فارس در برنامه‌های پیشنهادی سفر آتی رئیس‌جمهور به استان گنجانده شده است.

استاندار فارس با تأکید بر جایگاه نمادین مرکز درمانی نمازی گفت: مردم فارس این بیمارستان را به عنوان هویت پزشکی شیراز می‌شناسند و این مرکز جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت استان دارد، از این‌رو، همه مسئولان باید برای توسعه خدمات و تأمین نیاز‌های این مرکز تلاش کنند تا متقاضیان درمان بتوانند بدون نگرانی از خدمات این مرکز بهره‌مند شوند.

در آیین بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای، بهسازی و تجهیز مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز، که با حضور سید اسماعیل حسینی و روح‌الله نجابت نمایندگان مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، محمودرضایی کوچی، معاون عمرانی، سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی استاندار و خانواده دانشگاه علوم پزشکی شیراز و خیرین حوزه سلامت همراه بود، طرح‌های توسعه‌ای، بهسازی و تجهیز مرکز آموزشی درمانی نمازی با اعتباری افزون بر ۳۷۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که با افزایش فضا‌های درمانی و اتاق‌های بیمارستانی به متراژ سه هزار و ۲۰۰ متر، زمینه ارتقای ظرفیت ارائه خدمات سلامت را فراهم می‌کند.

منبع: استانداری فارس