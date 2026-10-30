نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه از نوجوانان و جوانان خلاق و ایده پرداز حمایت شود، گفت : جوانان علاوه بر علم و دانش باید دشمن شناس باشند.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - آیت الله رسول فلاحتی ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت با اشاره به سالروز شهادت حسین فهمیده اظهار کرد : دانش آموزان و نوجوانان گیلانی دارای ویژگی های منحصر به فرد هستند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه نوجوانان ایرانی و گیلانی نجیب ، با ادب ، خلاق، علاقمند به وطن و آرمان گرا هستند، گفت: دشمن می خواهد این ویژگی ها را از جوانان و نوجوانان ما بگیرید.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه از جوانان ایده پرداز و خلاق حمایت شود، اذعان کرد : دشمن شناسی و افق بینی مورد توجه قرار گیرد، اگر جوانان و نو جوانان ما دشمن شناس نباشند، خدمتی که باید برای وطن انجام دهندبا توجه به اینکه در داخل کشور تخصص های لازم را فرا گرفتند خدمات را به بیرون از مرزها ارائه می دهند و این خود یک خیانت به وطن است.

وی با اشاره به اینکه قدرت آمریکا رو به افول است، اذعان کرد : اتاق فکر اندیشه آمریکا ها هر روز در حال نقشه بر علیه کشور ماست،اگر آمریکا بار دیگر دست از پا خطا کند خلیج فارس گورستان آمریکاییها خواهد شد.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان خاطر نشان کرد: ایران دارای قدرت الهی است، امروز ملت ایران نسبت به گذشته قوی تر شده اند‌.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه نظامی های آمریکا متوجه شده اند‌ که ایران قدرت برتر جهان است، گفت: افزایش قیمت نفت ، تورم بالا و ایجاد شرایط سخت در بازار اروپا از اهم عواقب جنگ بر علیه ایران است.