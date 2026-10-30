باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، روز جمعه اعلام کرد که کشور‌های عضو این اتحادیه روند عرضه ۴۲.۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی خود را در ماه‌های آینده سرعت خواهند بخشید تا به کنترل افزایش قیمت انرژی کمک کنند.

خبرگزاری بلگای بلژیک گزارش داد که این تعهد در جریان گفت‌و‌گو‌های وزیران انرژی کشور‌های اروپایی در لوکزامبورگ بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت.

یورگنسن گفت که حدود نیمی از حجم نفتی که قرار است از ذخایر آزاد شود، شامل گازوئیل خواهد بود.

این اقدام بخشی از ابتکار گسترده‌تر گروه هفت (G۷) است که اوایل ماه جاری میلادی برای آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و گازوئیل اعلام شد. آژانس بین‌المللی انرژی هماهنگی این عملیات را برعهده دارد.

با این حال، سهم اتحادیه اروپا از این طرح تنها معادل حدود چهار روز مصرف نفت در سراسر این بلوک است؛ موضوعی که درباره میزان تأثیرگذاری این اقدام بر قیمت‌ها تردید‌هایی ایجاد کرده است.

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در این باره گفت: «ما آثار این اقدام را زیر نظر خواهیم داشت.»

هشدار درباره تداوم قیمت‌های بالای انرژی در زمستان

یورگنسن هشدار داد که جنگ در خاورمیانه ممکن است موجب شود قیمت گاز و گازوئیل در سراسر فصل زمستان همچنان در سطوح بالایی باقی بماند.

او گفت: «ما انتظار نداریم که در خودِ عرضه با مشکل مواجه شویم، اما این موضوع برای افرادی که در پرداخت قبوض خود با دشواری روبه‌رو هستند، چندان مایه آسودگی نیست.»

این مقام اروپایی اذعان کرد که دولت‌ها ممکن است ناچار شوند برای حمایت از خانوار‌های آسیب‌پذیر و بخش‌هایی که به سوخت‌های فسیلی وابسته‌اند، کمک‌هایی در نظر بگیرند.

با این حال، وی تأکید کرد که چنین اقداماتی باید «موقت» و «هدفمند» باشند.

یورگنسن همچنین تصریح کرد که تسریع روند گذار سبز و کاهش وابستگی به نفت و گاز، راهکاری پایدارتر برای مقابله با هزینه‌های بالای انرژی خواهد بود.

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه نیز با نمایندگان پالایشگاه‌های اروپایی دیدار کرد تا راهکار‌های افزایش تولید را بررسی کند.

منبع: خبرگزاری آناتولی