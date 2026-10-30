باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرمانشاه با اشاره به سخنان هفته گذشته خود درباره دخالت برخی نمایندگان در عزل و نصب‌ها افزود: پس از بیان این موضوع، مردم بازخورد‌های گسترده‌ای نشان دادند و بسیاری اعلام کردند که این سخنان، درد دل آنان بوده است.

وی با بیان اینکه در سه سال گذشته، هم در دولت شهید رییسی و هم در دولت فعلی، مواردی از دخالت نمایندگان در امور اجرایی را مشاهده کرده‌ام، ادامه داد: با وجود اینکه تلاش داشتم این مسائل را مستقیم با مسئولان در میان بگذارم، به برخی افراد تذکر دادم که این کار‌ها در شان نظام جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی نیست.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به تذکرات رهبر شهید انقلاب درباره دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها گفت: این موضوع خلاف قانون اساسی است و وقتی نماینده‌ای برای عزل یا نصب مدیری اصرار می‌کند، اگر آن مدیر عملکرد نامناسبی داشته باشد، مشخص نیست چه کسی باید پاسخگو باشد؛ مسئول اجرایی یا نماینده‌ای که برای انتخاب او فشار آورده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غفوری با بیان اینکه مشورت مسئولان اجرایی با نمایندگان در انتصابات می‌تواند تعاملی مطلوب باشد، بیان کرد: مشورت با اعمال فشار تفاوت دارد. اینکه نماینده‌ای با مدیری تماس بگیرد و از او بخواهد کار خلافی انجام دهد و در صورت نپذیرفتن، او را به برکناری تهدید کند، مشورت نیست. همچنین تهدید وزیر به استیضاح برای ایجاد فشار در عزل و نصب‌ها، روش درستی نیست.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع از وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس و گفت‌وگوی مستقیم با یکی از نمایندگان، افزود: با وجود اعلام نارضایتی از جابه‌جایی یک مدیر، مراسم تودیع و معارفه برگزار شد و این رفتار موجب ناراحتی مردم شد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: اشخاص برای من مهم نیستند، بلکه مساله اصلی شیوه انتخاب مدیران است. مدیری که با فشار نماینده منصوب می‌شود، این موضوع برای خودش مایه سرشکستگی است؛ زیرا مردم تصور می‌کنند او بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب نشده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غفوری با ابراز نگرانی از اینکه فشار‌های نمایندگان موجب سلب اختیار دستگاه‌های اجرایی شود، ادامه داد: مردم می‌دانند ممکن است با جابه‌جایی مدیران شرکت‌های بزرگ، از کارگران و امکانات آن مجموعه برای رای‌آوری در انتخابات استفاده شود.

وی با اشاره به ادعا‌هایی درباره خرید و فروش رای در انتخابات بیان کرد: برخی نمایندگان بر اساس صلاحیت انتخاب نشده‌اند و ادعا‌هایی درباره خرید رای و هزینه‌کرد‌های انتخاباتی مطرح است. اینکه افرادی در میان مردم ادعا کنند همه را از پایین تا بالا خریده‌اند یا حتی از خریدن رییس قوه قضاییه سخن بگویند، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن گذشت.

خطیب جمعه کرمانشاه همچنین به ادعای توزیع کت‌وشلوار میان قضات و کارکنان دادگستری از سوی برادر یکی از نمایندگان و اظهارات یک پیمانکار درباره هزینه‌کرد ۶۰ میلیارد تومان برای یک نماینده در انتخابات اشاره کرد و گفت: وقتی پیمانکاری مدعی می‌شود برای یک نماینده چنین هزینه‌ای کرده و اکنون خواستار جبران آن است، باید پرسید این هزینه قرار است از چه محلی جبران شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غفوری با بیان اینکه نگرانی اصلی او از شکل‌گیری قرارداد‌ها و سوءاستفاده‌ها در جریان تغییرات مدیریتی است، تاکید کرد: تاکنون درباره اینکه چه کسی مدیر شده یا چه کسی از مسئولیت کنار رفته، دخالتی نکرده‌ام؛ مساله من مبارزه با فساد است. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با رییس قوه قضاییه سه بار بر مبارزه با فساد تاکید کردند و اگر فسادی از سوی هر فردی رخ دهد، آن را در همین جایگاه برای مردم بیان خواهم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب گفت: این دیدار معمولی نبود و مطالب مطرح‌شده در آن برای مدیریت شرایط حساس داخلی و منطقه‌ای اهمیت دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غفوری احیای نقش شورای عالی امنیت ملی در نظام تصمیم‌گیری کشور و ترسیم خطوط کلان مدیریت شرایط حساس منطقه‌ای را از محور‌های مورد تاکید رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: تحقق شروط ایران برای پایان جنگ، تقویت انسجام ملی و بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه، سه محور اصلی مطرح‌شده در این دیدار بود.

وی با بیان اینکه امنیت فقط به معنای مقابله با تهدید‌های نظامی نیست، ادامه داد: امنیت با اقتصاد، سیاست، فرهنگ، انسجام ملی و اجتماعی و مناسبات منطقه‌ای پیوند مستقیم دارد و تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی باید دارای نقشه راه و پیوست‌های مشخص در این حوزه‌ها باشد.

امام جمعه کرمانشاه حفظ انسجام داخلی و اعتماد عمومی را از پایه‌های امنیت پایدار دانست و افزود: در سطح منطقه‌ای نیز مدیریت تنگه هرمز و روابط با کشور‌های همسایه بر پایه منافع متقابل، حسن همجواری، مقاومت فعال و دیپلماسی از ابزار‌های مهم مدیریت شرایط است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غفوری با اشاره به ضرورت اجرای تصمیم‌ها و راهبرد‌ها بیان کرد: چارچوب‌های تحلیلی باید به سازوکار‌های عملی، شفاف و قابل سنجش تبدیل شوند؛ در غیر این صورت، این راهبرد‌ها در حد جزوه و نوشته باقی می‌مانند و آثار آنها در معیشت مردم و مسائل فرهنگی و سیاسی جامعه نمایان نمی‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غفوری در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سالروز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ را از رویداد‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به انتشار اسناد به‌دست‌آمده از لانه جاسوسی گفت: این اسناد نشان می‌داد آمریکا در کشور‌های مختلف، سفارتخانه‌های خود را به محلی برای فعالیت علیه منافع ملت‌ها و سلطه بر کشور‌ها تبدیل می‌کند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به شرایط کنونی منطقه و تحولات تنگه هرمز افزود: نیرو‌های مقتدر ایران گلوی استکبار را در تنگه هرمز فشرده‌اند و تا زمانی که همه شروط ملت ایران با هدایت‌های رهبر حکیم و شجاع محقق نشود، این فشار رها نخواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در ابتدای خطبه‌ها با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، یاد شهدای والامقام به ویژه شهدای محراب را گرامی داشت و آنان را الگو‌های تقوا معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غفوری با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب، از آیت‌الله اشرفی اصفهانی که در کرمانشاه به شهادت رسید، آیت‌الله صدوقی که اصالتا اهل کرمانشاه بود، شهید آیت‌الله دستغیب، شهید آیت‌الله مدنی و شهید آیت‌الله آل‌هاشم یاد کرد و افزود: این شهدا اسوه و الگوی تقوا بودند و امیدواریم خداوند آنان را شفیع ما قرار دهد و توفیق ادامه راهشان را به ما عطا کند.