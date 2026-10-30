باشگاه خبرنگاران جوان - ارتقای سطح کیفی سفر زائران حریم رضوی از کلان‌شهر شیراز با راه‌اندازی نخستین ناوگان ریلی پنج‌ستاره محقق شد؛ رویدادی راهبردی که علاوه بر پاسخگویی به مطالبات مردمی، فارس را به هاب پشتیبان زائران استان‌های جنوب و جنوب‌غرب کشور تبدیل می‌کند.

مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری استانداری در مراسم بهره‌برداری از قطار پنج ستاره در ایستگاه راه آهن شیراز که با حضور مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران برگزار شد اظهار کرد: بر اساس سند توسعه پایدار گردشگری استان توسعه گردشگری ریلی و افزایش کیفیت سفر در کریدورهای فارس مورد توجه قرار دارد.

او با اشاره به اینکه قطار در مسیر شیراز -مشهد یک روز در میان مسافران را جابجا می کند، افزود: در هر نوبت حرکت قطار از شیراز، حدود ۲۰۰ نفر از مسافران می‌توانند از قطار پنج ستاره و حدود ۲۰۰ نفر می‌توانند از قطار چهار ستاره استفاده کنند‌.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تقدیر از تلاش های اداره کل راه آهن استان و شرکت رجا به دلیل راه اندازی قطار پنج ستاره در مسیر شیراز -مشهد، گفت: شرکت رجا در سالگرد ۳۰ سالگی تاسیس خود، برای پاسخگویی به نیازهای استان فارس، قطار پنج ستاره را در مسیر شیراز -مشهد راه اندازی کرد.

پارسایی با تاکید بر اینکه استان فارس در زمینه اعزام زائران حرم مطهر علی بن موسی الرضا(ع) پاسخگوی نیاز استان های بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نیز می‌باشد، ادامه داد: با تدابیر استاندار محترم و حمایت های شورای عالی زیارت، قطار پنج ستاره در مسیر شیراز -مشهد در ماه های آینده با ظرفیت بیشتری مسافران را جابجا خواهد کرد.

منبع: استانداری فارس