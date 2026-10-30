باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم، در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس اقامه شد،با اشاره به هفته پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل یکی از کارآمدترین و پایدارترین شیوه‌های دفاعی در برابر تهدیدهاست.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه این اصل در جنگ‌های امروزی تصریح کرد: پدافند غیرعامل امروز به یکی از اصول جدایی‌ناپذیر جنگ‌های نوین تبدیل شده است و نمی‌توان از آن غافل ماند.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: توجه به پدافند غیرعامل در ابعاد مختلف، از جمله زیرساخت‌ها، فضای سایبری و آموزش عمومی، می‌تواند آسیب‌پذیری جامعه را در برابر تهدیدات کاهش دهد و امنیت پایدار را تقویت کند.

پدافند غیرعامل، مسئولیتی همگانی است

آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کرد و اظهار داشت: موفقیت در عرصه پدافند غیرعامل نیازمند همکاری مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و مشارکت و همت مردم است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در شرایط جنگی تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، همدلی و همراهی همه اقشار جامعه می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را در برابر تهدیدات کاهش دهد و امنیت پایدار را تقویت کند.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل تنها وظیفه یک نهاد خاص نیست، بلکه مسئولیتی همگانی است که با هماهنگی مسئولان و مشارکت آگاهانه مردم به نتیجه مطلوب می‌رسد.

۱۳ آبان نماد مبارزه با استکبار است

امام جمعه قم با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان و مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی اظهار داشت: اگر ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ روز مقابله دانشجویان پیرو خط امام با آمریکا و تسخیر لانه جاسوسی بود، امروز چالش ملت ایران بر سر برچیده شدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیاست.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم پایان یافتن نفوذ آمریکا در منطقه تصریح کرد: باید ریشه این نفوذ از منطقه کنده شود و ملت‌های منطقه با همدلی و همکاری، زمینه‌ساز استقلال و آزادی خود از سلطه بیگانگان باشند.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان، یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار و نماد مبارزه با نفوذ و سلطه آمریکاست و باید این روحیه در نسل‌های جوان زنده بماند.

شهید فهمیده الگویی ماندگار برای نوجوانان

امام جمعه قم، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، این نوجوان فداکار را الگویی ماندگار برای نوجوانان بسیجی دانست.

وی در ادامه با تجلیل از اقدام شهادت‌طلبانه شهید فهمیده تصریح کرد: این شهید والامقام با فداکاری خود، اگرچه جسمش رفت، اما روح و نامش ماندگار شد و به اسوه‌ای برای نسل نوجوان تبدیل گردید.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: نوجوانان امروز باید با الگوگیری از شهید فهمیده، روحیه ایثار، شهادت‌طلبی و دفاع از ارزش‌های اسلامی را در خود تقویت کنند و مسیر او را ادامه دهند.

خطبه فدکیه فاطمه زهرا(س)، افشای جریان نفاق بود

آ امام جمعه قم، در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی خطبه تاریخی حضرت فاطمه زهرا(س) در مسجدالنبی اظهار داشت: این خطبه، جلوه‌ای از روشنگری و افشای جریان نفاق در جامعه اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به قیام و موضع‌گیری صریح حضرت زهرا(س) تصریح کرد: آن حضرت با قیام و موضع‌گیری شجاعانه خود، نقشه‌های منافقان برای ضربه زدن به اسلام را افشا کردند و پیمان‌شکنی مردم مدینه در ماجرای غدیر خم را مورد انتقاد قرار دادند.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: خطبه حضرت زهرا(س) نه‌تنها در زمان خود، بلکه برای همه اعصار، درس روشنگری، بصیرت و ایستادگی در برابر انحرافات را به همراه دارد و باید این ابعاد برای نسل‌های امروز تبیین شود.

روشنگری حضرت زهرا(س) ماهیت منافقان را آشکار کرد

امام جمعه قم، در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش حضرت زهرا(س) در روشنگری و افشای جریان نفاق در دوران صبر و سکوت امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار داشت: خطبه و رفتار روشنگرانه آن حضرت موجب شد منافقان از پشت پرده خارج شوند.

وی در ادامه با تأکید بر تأثیر عمیق روشنگری حضرت زهرا(س) تصریح کرد: این روشنگری باعث شد ماهیت واقعی منافقان برای جامعه اسلامی آشکار شود و پرده‌های تزویر و نفاق کنار برود.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: سیره حضرت زهرا(س) در روشنگری و افشای نفاق، الگویی برای همه مسلمانان است و باید در شرایط کنونی نیز با بصیرت و آگاهی، در برابر جریان‌های نفاق و انحراف ایستادگی کرد.

مسئولان در مسیر ولایت ثابت‌قدم باشند

امام جمعه قم، در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت التزام همه ارکان نظام جمهوری اسلامی به ولایت و سیره اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: مسئولان و کارگزاران نظام باید در همه امور، خشم و رضایت حضرت فاطمه زهرا(س) را شاخص حرکت خود قرار دهند.

وی در ادامه با تأکید بر ثبات‌قدمی در مسیر ولایت تصریح کرد: کارگزاران نظام باید در مسیر ولایت و ارزش‌های اسلامی استوار بمانند و از هیچ تلاشی در راستای خدمت به مردم و صیانت از آرمان‌های انقلاب دریغ نکنند.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: التزام به سیره اهل‌بیت(ع) و ولایت‌مداری، ضامن بقا و اقتدار نظام اسلامی است و همه مسئولان باید این اصل را در عملکرد خود مورد توجه جدی قرار دهند.

هشدار امام جمعه قم درباره آسیب‌های جریان نفاق

امام جمعه قم، در ادامه با تأکید بر ضرورت شناخت جریان نفاق اظهار داشت: در مواجهه با منافقان دو وظیفه اساسی،نخست، معرفی ویژگی‌ها، نقشه‌ها و فتنه‌های آنان و دوم، افشای انحرافات و فسادشان وجود دارد

وی در ادامه با هشدار درباره آسیب‌های جریان نفاق تصریح کرد: اگر منافقان در نهضت‌ها و انقلاب‌ها به‌درستی شناخته و رسوا نشوند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌کنند و مسیر حرکت انقلاب را منحرف می‌سازند.

آیت‌الله سعیدی خاطرنشان کرد: شناخت جریان نفاق و افشای ماهیت آن، وظیفه‌ای همگانی است و رسانه‌ها، نخبگان و آحاد جامعه باید در این مسیر هوشیار باشند تا توطئه‌های دشمنان خنثی شود..