صدراعظم آلمان با اذعان به پیامدهای گسترده جنگ علیه ایران برای اروپا، اعلام کرد برلین برای پایان دادن به این درگیری در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد برلین برای پایان دادن به جنگ علیه ایران در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش می‌کند و این جنگ تأثیرات گسترده و عمیقی بر اروپا بر جای گذاشته است.

مرتس با اشاره به تحولات سیاست خارجی آمریکا گفت: «واقعیت قطعی این است که ایالات متحده در حال تغییر سیاست خارجی خود است و ما نیز باید همین مسیر را در پیش بگیریم.»

وی همچنین با اشاره به بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران و ناامن شدن این آبراه، اظهار داشت که جهان در پی این تحولات با بحران انرژی و کمبود منابع انرژی مواجه شده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: صدر اعظم آلمان ، جنگ ایران و آمریکا
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