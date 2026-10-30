باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد برلین برای پایان دادن به جنگ علیه ایران در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش می‌کند و این جنگ تأثیرات گسترده و عمیقی بر اروپا بر جای گذاشته است.

مرتس با اشاره به تحولات سیاست خارجی آمریکا گفت: «واقعیت قطعی این است که ایالات متحده در حال تغییر سیاست خارجی خود است و ما نیز باید همین مسیر را در پیش بگیریم.»

وی همچنین با اشاره به بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران و ناامن شدن این آبراه، اظهار داشت که جهان در پی این تحولات با بحران انرژی و کمبود منابع انرژی مواجه شده است.

منبع: المیادین