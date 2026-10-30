روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف یکی در محدوده شرق و دیگری در محدوده غرب تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیر مجاز را داشتند دچار حادثه شده و در آب‌های جنوبی تنگه هرمز متوقف گردیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: دو فروند نفتکش متخلف یکی در محدوده شرق و دیگری در محدوده غرب تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیر مجاز را داشتند دچار حادثه شده و در آب‌های جنوبی تنگه هرمز متوقف گردیدند. این دو نفتکش تمامی سامانه ناوبری و موقعیت یاب خود را خاموش نموده و با حمایت ارتش تروریست آمریکایی تلاش داشتند از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز خارج شوند.

نیروی دریایی سپاه عنوان کرد: پس از چندین هشدار رادیویی و بی‌توجهی این دو نفتکش وارد منطقه ناایمن شده و دچار حادثه شدند و در سواحل جنوبی تنگه هرمز متوقف گردیدند.

این اطلاعیه تصریح کرد: توقف و آتش سوزی شناور‌های متخلف در نتیجه شرارت ارتش تروریست امریکا و بی توجهی و نادیده گرفتن مقررات ایرانی تنگه هرمز است.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: سپاه نیوز ، نفتکش ، تنگه هرمز
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