رهبر مخالفان رژیم صهیونیستی با اشاره به شکست ائتلاف نتانیاهو در کسب اکثریت پارلمانی، اعلام کرد نخست‌وزیر این رژیم با ۵۳ کرسی هیچ راهی برای تشکیل کابینه جدید ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یائیر لاپید، چهره مخالف رژیم صهیونیستی، روز جمعه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، پس از انتخابات پارلمانی این هفته هیچ راهی برای تشکیل کابینه ندارد؛ این اظهارات در حالی مطرح شده است که جریان‌های سیاسی رقیب تلاش‌های خود را برای تشکیل ائتلاف حاکم افزایش داده‌اند.

شبکه تلویزیونی کان رژیم صهیونیستی پنجشنبه‌شب گزارش داد که شمارش آرای انتخابات به پایان رسیده و ائتلاف نتانیاهو موفق به کسب ۵۳ کرسی، بلوک مخالفان موسوم به «بلوک تغییر» صاحب ۴۸ کرسی و احزاب عربی نیز برخوردار از ۱۹ کرسی در کنست ۱۲۰ نفره شده‌اند.

هیچ‌یک از دو بلوک اصلی نتوانسته‌اند به حد نصاب ۶۱ کرسی لازم برای دستیابی به اکثریت پارلمانی برسند. انتظار می‌رود نتایج نهایی پس از طی مراحل راستی‌آزمایی، چهارم نوامبر اعلام شود.

لاپید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به کسب ۵۳ کرسی از سوی ائتلاف نتانیاهو نوشت: «تمام چیزی که او در اختیار دارد همین است. هر کاری هم که انجام دهد، هیچ راهی برای تشکیل کابینه ندارد.»

وی یادآور شد که ائتلاف نخست‌وزیر در کنست پیشین ۶۸ کرسی در اختیار داشت و نتیجه انتخابات اخیر را شکستی بزرگ برای نتانیاهو توصیف کرد.

رهبر مخالفان همچنین به مشارکت ۷۷.۷ درصدی رأی‌دهندگان اشاره کرد که بالاترین میزان از سال ۱۹۹۹ به شمار می‌رود. او عملکرد مخالفان را نه یک پیروزی قاطع، بلکه «پیروزی با امتیاز» توصیف کرد.

لاپید گفت: «اکنون بخش واقعاً دشوار آغاز می‌شود: تلاش برای تشکیل کابینه.»

وی در توضیح تفاوت میان فضای تبلیغات انتخاباتی و مذاکرات ائتلافی افزود: «تشکیل کابینه دقیقاً نقطه مقابل آن است. این روند در اتاق‌های کوچک، به‌آرامی و دور از دوربین‌ها انجام می‌شود.»

او با اشاره به دشواری‌های پیش رو گفت: «این کار دشوار خواهد بود و من هیچ تضمینی ندارم» و از هواداران خود خواست صبور باشند.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: یائیر لاپید ، انتخابات کنست
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