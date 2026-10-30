متخصص داروسازی بالینی بیمارستان کودکان بهرامی گفت: سامانه عوارض اقلام دارویی در کشور راه اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - نعیمه دینی، متخصص داروسازی بالینی بیمارستان کودکان بهرامی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سامانه عوارض اقلام دارویی در کشور راه اندازی شده است و سازمان‌های مربوطه گزارش‌ها را بررسی خواهند کرد.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمام اقلام دارویی مصرفی، برای کودکان یا بزرگسالان دارای عوارض مختلفی هستند که والدین لازم است در هنگام مصرف دارو برای فرزندشان برگه راهنمای داخل بسته بندی دارو را حتما مطالعه کنند.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از دارو‌ها دارای عوارضی هستند و این موضوع در بین کودکان بیشتر بروز پیدا می‌کند.

دینی با اشاره به عدم تمایل تزریق واکسن در بین برخی از والدین تاکید کرد: در حال حاضر واکسن‌ها سبب ریشه‌کن شدن بیماری‌ها شده و افراد را از مرگ نجات داده‌اند.