رئیس‌جمهور آمریکا ضمن پیش‌بینی پایان قریب‌الوقوع جنگ با ایران، بار دیگر بدون ارائه شواهد، تهران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تکرار ادعاهای خود درباره برنامه هسته‌ای ایران، مدعی شد که جنگ میان دو کشور به مراحل پایانی نزدیک شده و این درگیری «به هر شکل ممکن، خیلی زود» خاتمه خواهد یافت.

ترامپ روز جمعه در گفت‌وگویی رادیویی با پیت موندو، با اشاره به روند جنگ علیه ایران اظهار داشت: «این موضوع به‌زودی جمع خواهد شد.»

وی در ادامه، بدون ارائه شواهدی، مدعی شد که تهران درصدد استفاده از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه و اروپا بوده است و ادعا کرد واشنگتن به دنبال دریافت تضمین‌هایی است که بر اساس آن، ایران تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با طرح ادعاهایی درباره وضعیت تصمیم‌گیری در ایران گفت واشنگتن نمی‌داند با چه کسی باید مذاکره کند؛ هرچند او این مسئله را جزئیاتی کوچک توصیف کرد.

ترامپ در بخش دیگری از این گفت‌وگو، مسئولیت آغاز جنگ با ایران را رد کرد و مدعی شد: «من جنگ با ایران را آغاز نکردم؛ کشوری که سال‌هاست رفتاری تهاجمی داشته و بسیاری از آمریکایی‌ها را کشته است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ از یک سو بر نزدیک بودن پایان جنگ تأکید می‌کند و از سوی دیگر، همچنان خواسته‌های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار می‌کند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، برنامه هسته ای ایران
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