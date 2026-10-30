باشگاه خبرنگاران جوان ؛هادی حق‌شناس- امروز (جمعه) در نشست مشترک با شیفول شهیدان، ارزیاب بین‌المللی شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)، که با حضور کریم معصومی، نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ماسوله اظهار کرد: مستندات و شواهد ارائه‌شده در این پرونده، بیانگر ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این شهر است و امیدواریم روند ارزیابی آن با موفقیت طی شود.

وی با قدردانی از تلاش کارشناسان و دست‌اندرکاران تهیه پرونده ثبت جهانی ماسوله افزود: بررسی‌های تخصصی انجام‌شده، ابعاد مختلف ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این شهر را روشن کرده و زمینه مناسبی برای ادامه فرایند ارزیابی فراهم آورده است.

پیشینه سه‌هزارساله تمدن در گیلان

استاندار گیلان با بیان اینکه پیشینه تاریخی ماسوله بخشی از میراث گسترده تمدنی استان است، گفت: گیلان از آثار و محوطه‌های تاریخی ارزشمندی برخوردار است که هر یک نشان‌دهنده قدمت سکونت، دانش و فرهنگ مردمان این سرزمین در دوره‌های مختلف تاریخی هستند.

حق‌شناس با اشاره به جام تاریخی مارلیک در شهرستان رودبار اظهار کرد: این اثر ارزشمند با قدمتی حدود سه هزار سال، که تصویر آن بر اسکناس‌های قدیمی ۵۰ تومانی نیز نقش بسته بود، نشان‌دهنده مهارت مردمان این منطقه در فلزکاری، قالب‌گیری و خلق آثار هنری در دوران باستان است.

وی همچنین بنای تاریخی اسپی‌مزگت را از دیگر شواهد پیشینه فرهنگی گیلان برشمرد و افزود: این بنا با ریشه‌های تاریخی متعلق به دوران پیش از اسلام، بخشی از هویت تاریخی و معماری این سرزمین را بازتاب می‌دهد.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به کشف جمجمه‌ای با قدمت حدود یک‌هزار و ۲۰۰ سال در منطقه بویه و شواهدی از انجام عمل جراحی بر روی آن گفت: این یافته تاریخی که در پژوهشگاه گیلان‌شناسی نگهداری می‌شود، از نمونه‌های قابل توجه پیشینه دانش پزشکی در این منطقه به شمار می‌رود.

حق‌شناس همچنین با اشاره به قدمت برخی بناهای تاریخی رشت و قلعه‌رودخان بیان کرد: وجود بناهایی با پیشینه حدود ۷۰۰ سال در رشت، قلعه‌رودخان با قدمت چند صد سال و دیگر آثار تاریخی استان، نشان‌دهنده استمرار حیات فرهنگی و تمدنی در گیلان است.

وی افزود: رشت نیز حدود ۵۰۰ سال پیش به مرکزیت منطقه تبدیل شد و مجموعه این شواهد تاریخی، ظرفیت‌های گسترده گیلان را برای معرفی در سطح ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه تاریخی ماسوله در فرایند ارزیابی جهانی تصریح کرد: ارزش تاریخی و فرهنگی ماسوله برای مردم گیلان و ایران شناخته‌شده است و ثبت جهانی این شهر، تأییدی بین‌المللی بر جایگاهی خواهد بود که پیش از این در حافظه تاریخی و فرهنگی مردم تثبیت شده است.

حق‌شناس با بیان اینکه ماسوله از ظرفیت‌ها و مستندات ارزشمندی برای ثبت جهانی برخوردار است، خاطرنشان کرد: به نتیجه نرسیدن این پرونده، فرصتی مهم برای معرفی بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی ایران به جامعه جهانی را از بین خواهد برد.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل بررسی‌های تخصصی و همراهی دستگاه‌های مسئول، پرونده ثبت جهانی ماسوله مراحل پیش‌رو را با موفقیت طی کند.

تصمیم نهایی درباره ثبت جهانی ماسوله پس از بررسی‌های تخصصی اتخاذ می‌شود

شیفول شهیدان، ارزیاب بین‌المللی ایکوموس نیز در این نشست با اشاره به اهمیت پرونده ثبت جهانی ماسوله اظهار کرد: تهیه و پیگیری این پرونده حاصل همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و نهادهای مرتبط است و حمایت عالی‌ترین مقام اجرایی استان، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در سطح مدیریت استانی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ماسوله افزود: ارجاع پرونده برای بررسی‌های تکمیلی، فرصتی برای ارزیابی دقیق‌تر ارزش‌ها و ویژگی‌های این شهر تاریخی فراهم کرده است.

ارزیاب بین‌المللی ایکوموس با تشریح مراحل بررسی پرونده تصریح کرد: ارزیابی میدانی تنها یکی از بخش‌های فرایند بررسی ثبت جهانی است و گزارش حاصل از این ارزیابی، پس از تکمیل، در اختیار مراجع تخصصی مربوط قرار خواهد گرفت.

شهیدان تأکید کرد: نتایج ارزیابی در چارچوب سازوکارهای تخصصی ایکوموس بررسی می‌شود و تصمیم نهایی درباره ثبت جهانی ماسوله، پس از طی مراحل کارشناسی و در چارچوب فرایندهای میراث جهانی یونسکو اتخاذ خواهد شد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول و تکمیل بررسی‌های مورد نیاز، زمینه پیشرفت پرونده ثبت جهانی ماسوله فراهم شود.

ثبت جهانی ماسوله به معرفی ظرفیت‌های گردشگری گیلان کمک می‌کند

کریم معصومی، نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت ثبت جهانی ماسوله گفت: ثبت این شهر تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری گیلان در سطح بین‌المللی داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت حفاظت از هویت تاریخی و معماری منحصربه‌فرد ماسوله افزود: ثبت جهانی این شهر علاوه بر معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های گردشگری منطقه، می‌تواند زمینه توجه بیشتر به حفاظت، احیا و صیانت از میراث تاریخی آن را فراهم کند.

معصومی با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و مسئولان محلی خاطرنشان کرد: تکمیل فرایند ثبت جهانی ماسوله نیازمند پیگیری مستمر، برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مجموعه‌های مسئول است و امیدواریم با حمایت استاندار گیلان و تلاش دست‌اندرکاران، این پرونده به نتیجه مطلوب برسد.

منبع: روابط عمومی