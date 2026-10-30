باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ دوم حسنعلی حبیبی امروز پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه گرگان اظهار کرد: هشتم آبان به دستور رهبر شهید انقلاب به‌عنوان روز پدافند غیرعامل نام‌گذاری شده و این مناسبت فرصتی برای تبیین مأموریت‌ها و مسئولیت‌های این حوزه در شرایط تهدید و بحران است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به شرایط جنگی و تهدیدات متنوع علیه ایران افزود: در برابر تهدیداتی که کشور را متوجه می‌کند، باید از پیش اقدامات لازم را پیش‌بینی کنیم و در حین دفاع نیز آمادگی متناسب داشته باشیم؛ همچنین اگر بخشی از کشور آسیب دید یا در معرض خطر و حمله قرار گرفت، باید بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم.

حبیبی، حفظ آمادگی، کاهش آسیب‌پذیری و مصون‌سازی زیرساخت‌ها و بخش‌های مختلف کشور را از مهم‌ترین مأموریت‌های پدافند غیرعامل دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین اقدام این حوزه آن است که پیش از وقوع حمله نظامی، حوادث طبیعی یا سایر بحران‌ها، کشور را در برابر تهدیدات مصون کنیم تا میزان خسارت‌ها و آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد.

وی با اشاره به درس‌های حاصل از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: تجربه این جنگ‌ها نشان داد که پیش‌بینی و اجرای تدابیر پدافند غیرعامل چگونه می‌تواند به افزایش پایداری و تاب‌آوری کشور کمک کند. در این زمینه، هم عملکرد نیرو‌های مسلح و هم حضور مردم در صحنه، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به برنامه دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی داخلی و تضعیف ارکان نظام اظهار کرد: دشمن با تمام توان و با همراهی قدرت‌های بزرگ و عوامل خود تصور می‌کرد با ایجاد اغتشاش و ناامنی در داخل کشور می‌تواند پایه‌های اصلی نظام را متزلزل کند.

حبیبی افزود: آنان گمان می‌کردند با به شهادت رساندن فرماندهان نیرو‌های مسلح، کشور دچار فروپاشی خواهد شد، اما در این محاسبات اشتباه کردند و حضور مردم در صحنه، نقشه‌های آنان را ناکام گذاشت.

وی با تأکید بر نقش مردم در تحقق پدافند غیرعامل مردم‌محور گفت: مردم ایران در این حوادث الگویی از پدافند مردم‌محور را به نمایش گذاشتند که نمونه آن را در بسیاری از نقاط جهان نمی‌توان مشاهده کرد. امروز در اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی جهان این موضوع بررسی می‌شود که ایران چگونه توانسته است در برابر فشار‌ها و تهدید‌های گسترده، چنین سطحی از پایداری و تاب‌آوری را حفظ کند.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور، حضور خودجوش و داوطلبانه مردم در تجمعات و صحنه‌های اجتماعی را از مصادیق اصلی پدافند غیرعامل برشمرد و گفت: مردم با اراده خود وارد میدان شدند و همین حضور، پشتوانه‌ای مهم برای حفظ انسجام و پایداری کشور بود.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی استان گلستان و حضور اقوام و مذاهب مختلف در این منطقه بیان کرد: گلستان یکی از استان‌های برجسته در عرصه حضور مردمی و انسجام اجتماعی است. اقوام مختلف از جمله کرد، لر، بلوچ، ترکمن و مازنی در این استان زندگی می‌کنند و همبستگی ملی و انسجامی که در میان مردم این خطه مشاهده کردم، واقعاً کم‌نظیر است.

وی تأکید کرد: چنین همبستگی و همراهی میان مردم، سرمایه‌ای مهم برای کشور در مواجهه با تهدیدات است و تجربه حضور مردم در صحنه نشان داد که پدافند غیرعامل تنها به اقدامات فنی و سازمانی محدود نمی‌شود، بلکه مشارکت و همراهی مردم نیز در افزایش تاب‌آوری ملی نقشی اساسی دارد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش دشمن برای هدف قرار دادن توان موشکی ایران اشاره کرد و گفت: زمانی که دشمن به سراغ نیرو‌های موشکی و هوافضای کشور رفت و تلاش کرد با هدف قرار دادن این بخش، توان حملات موشکی ایران را کاهش دهد یا متوقف کند، تدابیر پدافند غیرعامل که از قبل در تونل‌ها و شهر‌های زیرزمینی پیش‌بینی شده بود، نقش خود را نشان داد.

حبیبی افزود: پیش‌بینی این ظرفیت‌ها و تدابیر حفاظتی موجب شد کشور در این حوزه همچنان پایدارتر و مستحکم‌تر از گذشته به مسیر خود ادامه دهد و برنامه‌های دشمن برای از کار انداختن توان دفاعی ایران با ناکامی مواجه شود.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل صرفاً یک دستور یا دستورالعمل اداری نیست، تصریح کرد: اجرای مؤثر پدافند غیرعامل در کشور به همکاری و همراهی همه بخش‌ها نیاز دارد و تحقق اهداف آن بدون مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مدیران و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.