استاندار سیستان و بلوچستان با صدور دستور آغاز عملیات اجرایی فاز سوم پارک جنگلی زاهدان، بر تداوم توسعه این مجموعه با هدف افزایش فضای سبز و ایجاد تفرجگاه شهری برای شهروندان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار در بازدید از پارک جنگلی زاهدان، دستور آغاز عملیات اجرایی فاز سوم این مجموعه را صادر کرد؛ مرحله‌ای که در زمینی به وسعت ۴۰ هکتار اجرا می‌شود و با تکمیل مراحل کاشت، شمار درختان پارک را به حدود ۶۰ هزار اصله می‌رساند.

پارک جنگلی زاهدان از اسفند ۱۴۰۳ و با کاشت ۲۲ هزار و ۵۰۰ اصله نهال وارد مرحله اجرا شد و اکنون با آغاز فاز سوم، روند توسعه آن برای رسیدن به وسعت ۱۸۰ هکتار ادامه می‌یابد.

بیجار در حاشیه این بازدید اظهار داشت:توسعه این مجموعه در شرایطی دنبال می‌شود که سرانه فضای سبز زاهدان حدود چهار مترمربع به ازای هر نفر برآورد شده و گسترش فضاهای طبیعی و تفرجگاهی از نیازهای مهم این شهر به شمار می‌رود.

وی خاطر نشان کرد:پارک جنگلی زاهدان علاوه بر کارکرد زیست‌محیطی و توسعه پوشش گیاهی، با فراهم‌کردن فضای مناسب برای حضور خانواده‌ها و گذران اوقات فراغت، می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی شهری منجر شود

منبع: استانداری سیستان و بلوچستان