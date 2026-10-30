استاندار سیستان و بلوچستان با صدور دستور آغاز عملیات اجرایی فاز سوم پارک جنگلی زاهدان، بر تداوم توسعه این مجموعه با هدف افزایش فضای سبز و ایجاد تفرجگاه شهری برای شهروندان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - منصور بیجار  در بازدید از پارک جنگلی زاهدان، دستور آغاز عملیات اجرایی فاز سوم این مجموعه را صادر کرد؛ مرحله‌ای که در زمینی به وسعت ۴۰ هکتار اجرا می‌شود و با تکمیل مراحل کاشت، شمار درختان پارک را به حدود ۶۰ هزار اصله می‌رساند.

پارک جنگلی زاهدان از اسفند ۱۴۰۳ و با کاشت ۲۲ هزار و ۵۰۰ اصله نهال وارد مرحله اجرا شد و اکنون با آغاز فاز سوم، روند توسعه آن برای رسیدن به وسعت ۱۸۰ هکتار ادامه می‌یابد.

بیجار در حاشیه این بازدید اظهار داشت:توسعه این مجموعه در شرایطی دنبال می‌شود که سرانه فضای سبز زاهدان حدود چهار مترمربع به ازای هر نفر برآورد شده و گسترش فضاهای طبیعی و تفرجگاهی از نیازهای مهم این شهر به شمار می‌رود.

وی خاطر نشان کرد:پارک جنگلی زاهدان علاوه بر کارکرد زیست‌محیطی و توسعه پوشش گیاهی، با فراهم‌کردن فضای مناسب برای حضور خانواده‌ها و گذران اوقات فراغت، می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی شهری منجر شود

منبع: استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: استانداری ، پارک جنگلی
خبرهای مرتبط
پروژه پارک جنگلی زاهدان نماد تغییر در نگاه توسعه شهری است
پروژه ۱۲۰ هکتاری پارک جنگلی زاهدان، نماد توسعه شهری
پارک جنگلی زاهدان به سامانه‌های آبیاری نوین مجهز شده است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکمیل شبکه بزرگراهی سیستان و بلوچستان به ۴۵ همت اعتبار نیاز دارد
تصویر واقعی مردم نجیب و ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان باید به داخل و خارج از کشور معرفی شود
پارک جنگلی زاهدان یک گام دیگر به وسعت سبز خود نزدیک شد
آخرین اخبار
پارک جنگلی زاهدان یک گام دیگر به وسعت سبز خود نزدیک شد
تصویر واقعی مردم نجیب و ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان باید به داخل و خارج از کشور معرفی شود
تکمیل شبکه بزرگراهی سیستان و بلوچستان به ۴۵ همت اعتبار نیاز دارد
دلگان میزبان مسابقات شتردوانی قهرمانی کشور؛ رقابت در سه مسافت برای شناسایی استعدادهای ملی