باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه مدعی شد که واشنگتن معتقد است ایران به دنبال توافق صلح است، اما آمریکا تضمین‌هایی مبنی بر عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌خواهد.

ترامپ در مصاحبه‌ای با رادیو کی‌سی‌ام‌او ادعا کرد: «آن‌ها می‌خواهند توافق کنند. می‌دانید، آنها باید توافق کنند، اما ما به تضمین‌هایی نیاز داریم که هرگز سلاح هسته‌ای (در ایران) وجود نخواهد داشت.»

رئیس جمهور آمریکا در ادامه لفاظی‌های ضد ایرانی خود ادعا کرد که واشنگتن به ایران اجازه نخواهد داد سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد.

او مجددا درباره پایان درگیری‌ها در ایران گفت: «این اتفاق خیلی زود خواهد افتاد.»

در همین راستا خبرگزاری رویترز گزارش داد که میانجی‌گران قطری روز جمعه، ۳۰ اکتبر، در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان واشنگتن و تهران به ایران بازگشته‌اند.

یک مقام آگاه از مذاکرات به رویترز گفت که این رایزنی‌ها با هماهنگی آمریکا انجام می‌شود.

قطر روز یکشنبه پیش‌نویس طرحی برای برقراری صلح را به ایران ارائه کرده بود؛ موضوعی که یک مقام آگاه از روند مذاکرات آن را تأیید کرد. با این حال، یک مقام ارشد ایرانی پیشنهاد‌های مطرح‌شده را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که تهران موضع هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد.

منبع: اسپوتنیک