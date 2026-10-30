ترامپ بدون ارائه شواهدی، مدعی تمایل ایران به توافق شد و در ادامه با تکرار ادعای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، از پایان نزدیک درگیری‌ها گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه مدعی شد که واشنگتن معتقد است ایران به دنبال توافق صلح است، اما آمریکا تضمین‌هایی مبنی بر عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌خواهد.

ترامپ در مصاحبه‌ای با رادیو کی‌سی‌ام‌او ادعا کرد: «آن‌ها می‌خواهند توافق کنند. می‌دانید، آنها باید توافق کنند، اما ما به تضمین‌هایی نیاز داریم که هرگز سلاح هسته‌ای (در ایران) وجود نخواهد داشت.»

رئیس جمهور آمریکا در ادامه لفاظی‌های ضد ایرانی خود ادعا کرد که واشنگتن به ایران اجازه نخواهد داد سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد.

او مجددا درباره پایان درگیری‌ها در ایران گفت: «این اتفاق خیلی زود خواهد افتاد.»

در همین راستا خبرگزاری رویترز گزارش داد که میانجی‌گران قطری روز جمعه، ۳۰ اکتبر، در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق میان واشنگتن و تهران به ایران بازگشته‌اند.

یک مقام آگاه از مذاکرات به رویترز گفت که این رایزنی‌ها با هماهنگی آمریکا انجام می‌شود.

قطر روز یکشنبه پیش‌نویس طرحی برای برقراری صلح را به ایران ارائه کرده بود؛ موضوعی که یک مقام آگاه از روند مذاکرات آن را تأیید کرد. با این حال، یک مقام ارشد ایرانی پیشنهاد‌های مطرح‌شده را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که تهران موضع هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ با ایران ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
روسیه: آماده میانجی‌گری میان ایران و آمریکا هستیم
ترامپ: جنگ با ایران خیلی زود به پایان می‌رسد
از گرانی سوخت تا شکست انتخاباتی؛ جنگ ایران به کابوس جمهوری‌خواهان تبدیل شد + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۰۸ آبان ۱۴۰۵
یانکیهافقط برای قیمت پائین نفت و زورگویی چانه میزنند.وگرنه تاحالا 100هابارتوافق شده بود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۰۸ آبان ۱۴۰۵
جمعه , ۸ آبان ۱۴۰۵ – ۱۸:۰۸
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در خرداد و اسفند ماه سال ۱۴۰۴ و هم در سال ۱۴۰۵ به همراه رژیم صهیونیستی جنایتکار و با کمک، حمایت و پشتیبانی اروپا جنایتکار و ناتو جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار به کشورمان تجاوز و حمله کردند.
۰
۰
پاسخ دادن
فایننشال‌تایمز از تغییر تاکتیک ایران در تنگه هرمز خبر داد
تلاش نتانیاهو و بن‌گویر برای جلوگیری از تشکیل کابینه جایگزین
انتخابات ۲۰۲۶؛ بازتاب شکاف در رژیم اسرائیل
بلومبرگ: قانون‌گذاران آمریکایی خواستار پاسخ‌گویی هگست درباره جنگ علیه ایران می‌شوند
آغاز نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ در آمریکا 
اعتصاب عمومی و اعتراضات گسترده در ایتالیا
آمریکا دستور خروج کارکنان غیرضروری خود از عربستان را صادر کرد
پاکستان: با احتیاط نسبت به میانجیگری میان ایران و آمریکا خوشبین هستیم
عربستان طی ۲۴ ساعت ۹۳ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد
یمن از تسلط بر منطقه‌ای در استان لحج خبر داد
آخرین اخبار
انتخابات ۲۰۲۶؛ بازتاب شکاف در رژیم اسرائیل
آمریکا دستور خروج کارکنان غیرضروری خود از عربستان را صادر کرد
عربستان طی ۲۴ ساعت ۹۳ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد
پاکستان: با احتیاط نسبت به میانجیگری میان ایران و آمریکا خوشبین هستیم
حملات اوکراین صادرات گازوئیل روسیه را تهدید می‌کند
یمن از تسلط بر منطقه‌ای در استان لحج خبر داد
بلومبرگ: قانون‌گذاران آمریکایی خواستار پاسخ‌گویی هگست درباره جنگ علیه ایران می‌شوند
اعتصاب عمومی و اعتراضات گسترده در ایتالیا
تعطیلی موقت سواحل چند منطقه امارات در پی آلودگی نفتی
آکسیوس: حمله نظامی، محور اصلی نشست ترامپ با فرمانده سنتکام نبود
زلنسکی فردا به ترکیه می‌رود
تلاش نتانیاهو و بن‌گویر برای جلوگیری از تشکیل کابینه جایگزین
آغاز نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ در آمریکا 
فایننشال‌تایمز از تغییر تاکتیک ایران در تنگه هرمز خبر داد
سقوط بالگرد در شمال هند ۶ کشته بر جای گذاشت
هشدار یمن به عربستان؛ فرماندهان و پایگاه‌های سعودی در تیررس نیروهای یمنی
فلای‌دبی تعلیق پرواز‌های تل‌آویو را تمدید کرد
هشدار حماس درباره کوچ اجباری فلسطینیان در الخلیل
روسیه: اوکراین حملات به پالایشگاه‌ها را از سر گرفته است
ادعا‌های تکراری ترامپ درباره توافق با ایران و پایان جنگ
ترامپ: جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد
لاپید: نتانیاهو هیچ شانسی برای تشکیل کابینه ندارد
مرتس: برای پایان دادن به جنگ ایران در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش می‌کنیم
اروپا آزادسازی ۴۲.۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی را تسریع می‌کند
اعتیاد آمریکا به جنگ؛ چگونه رؤیای سلطه جهانی به تهدیدی علیه امنیت و آزادی این کشور تبدیل شد؟
بازگشت میانجی‌گران قطری به تهران برای پیشبرد توافق میان ایران و آمریکا
هشدار نتانیاهو درباره ائتلاف مخالفان با احزاب عربی
افزایش بیش از ۲ درصدی قیمت نفت برنت
واشنگتن در پی مذاکره با تهران؛ ادعای ارسال پیام ونس به محسن رضایی
انصارالله ادعای عربستان درباره رهگیری پهپاد در آسمان مکه را تکذیب کرد