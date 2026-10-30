باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الکساندر نوواک، معاون نخست‌وزیر روسیه می‌گوید که ارتش اوکراین پس از وقفه‌ای کوتاه، بار دیگر پالایشگاه‌های نفت روسیه را هدف قرار داده است.

نوواک در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «امروز حمله دیگری به تأسیسات پالایش نفت روسیه انجام شد؛ چهار واحد فرآوری هدف قرار گرفتند. به‌طور دقیق‌تر، سه پالایشگاه نفت و یک مجتمع پتروشیمی هدف حمله بودند. یکی از تأسیسات خسارات جزئی دیده است، اما در مجموع، سامانه حفاظتی و پدافند هوایی ما عملکرد خوبی داشته است».

او افزود که شرکت‌های روسی در حال حاضر مشغول تقویت اقدامات حفاظتی خود هستند.

اوکراین از سال ۲۰۲۴ حملات پهپادی به تأسیسات نفتی و پالایشگاه‌های روسیه را به یکی از محور‌های اصلی عملیات خود تبدیل کرد اما در سال ۲۰۲۶، این حملات شدت بیشتری گرفت و پالایشگاه‌ها و تأسیسات تولید فرآورده‌های نفتی روسیه بار‌ها هدف پهپاد‌های اوکراینی قرار گرفتند.

در ادامه این روند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا فشار بر کی‌یف برای توقف حملات به زیرساخت‌های نفتی روسیه را افزایش داد. او در اواسط ماه گذشته میلادی از ولودیمیر زلنسکی خواست تأسیسات تولید گازوئیل و سوخت روسیه را هدف قرار ندهد و در تماس تلفنی با او نیز بر این درخواست تأکید کرد.

نهم اکتبر (۱۷ مهر) هم‌زمان با افزایش اختلافات واشنگتن و کی‌یف بر سر این حملات، ترامپ از توافق با روسیه برای عرضه گازوئیل این کشور به بازار‌های جهانی خبر داد.

همچنین بر اساس گزارشی که روزنامه وال‌استریت ژورنال این هفته منتشر کرد، فشار‌های دولت ترامپ سرانجام به توقف غیررسمی این حملات از اواسط اکتبر منجر شد. طبق این گزارش، جرد کوشنر، مشاور ترامپ، از مقام‌های اوکراینی خواسته بود حملات به پالایشگاه‌های روسیه را به مدت ۳۰ روز متوقف کنند.

منبع: بریکینگ نیوز