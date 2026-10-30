حماس با محکومیت ادامه حملات ارتش اسرائیل به شهر الخلیل، تخریب خانه‌ها و آواره‌کردن اجباری فلسطینیان را بخشی از سیاست مجازات جمعی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز جمعه اعلام کرد که کوچ دادن اجباری فلسطینیان و تخریب خانه‌ها در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری اشغالی، تجاوزی سازمان‌یافته با هدف از بین بردن حضور فلسطینیان در این منطقه است و واکنش فوری جامعه جهانی را برای متوقف کردن آن می‌طلبد.

این جنبش در بیانیه‌ای و در حالی این موضع را اعلام کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی به استان الخلیل برای هشتمین روز متوالی ادامه دارد و با یورش‌های نظامی، اعمال محدودیت و آواره کردن فلسطینیان از خانه‌هایشان همراه است.

حماس اعلام کرد که تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به الخلیل و شهر‌ها و مناطق مختلف کرانه باختری، همراه با یورش‌های نظامی، کوچ اجباری، تخریب و ویران‌سازی خانه‌ها و اموال فلسطینیان، نشان‌دهنده تشدید خطرناک سیاست مجازات جمعی است که رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین دنبال می‌کند.

این جنبش افزود که شهر الخلیل با محاصره شدید، بسته شدن ورودی‌ها و خروجی‌ها، یورش روزانه به خانه‌ها و وادار کردن صد‌ها خانواده فلسطینی به ترک اجباری منازل خود روبه‌رو است.

حماس تأکید کرد که این اقدامات نقض آشکار تمامی قوانین و عرف‌های بین‌المللی و انسانی به شمار می‌رود.

این جنبش همچنین اعلام کرد که تخریب خانه‌ها، نابودی اموال و هدف قرار دادن مناطق مسکونی، نه امنیتی برای رژیم تروریستی اسرائیل به همراه خواهد داشت و نه به آن مشروعیت می‌بخشد، بلکه بر پافشاری ملت فلسطین برای حفظ حقوق ملی و دفاع از سرزمین و مقدسات خود خواهد افزود.

حماس از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهاد‌های حقوقی و بشردوستانه خواست مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرند و برای توقف تجاوزات و پایان دادن به سیاست‌های کوچ اجباری و مجازات جمعی علیه فلسطینیان در الخلیل و دیگر مناطق کرانه باختری، فوراً اقدام کنند.

ارتش رژیم صهیونیستی برای هشتمین روز متوالی به تجاوزات خود در استان الخلیل ادامه می‌دهد. این حملات با یورش‌های نظامی و مسدود کردن راه‌ها همراه بوده و تمرکز آن بر مناطق اطراف شهر قدیمی الخلیل است. همچنین عملیات آواره‌سازی و بازرسی خانه‌های فلسطینیان در این منطقه ادامه دارد.

منابع محلی روز جمعه به خبرگزاری آناتولی گزارش دادند که نیرو‌های اسرائیلی به محله‌های «الجلده» و «عین دیر بَحه» یورش برده و نیرو‌های نظامی بیشتری را به اطراف خانه دو فلسطینی که در ۲۳ اکتبر جاری عملیات تیراندازی انجام داده بودند، اعزام کردند.

به گفته این منابع، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل ده‌ها فلسطینی را در محله عین دیر بحه مجبور به تخلیه خانه‌هایشان کرد و عملیات بازرسی داخل دو منزل را انجام داد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کرانه باختری ، کوچ اجباری ، جنبش حماس
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