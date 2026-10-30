باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های نیمه نهایی روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان عصر امروز در چهار وزن ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، برگزار شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۱۰ بر ۹ نیکیل از هند را مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مارکوس بلیز از آمریکا را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. جوان در این مرحله مقابل اسیل آیتکین از قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی مقابل زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد یارشوف از ازبکستان را با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۱ مغلوب تومور اوچیر دارنده مدال نقره جهان از مغولستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از روسیه، خلیلی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسمپور در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۳ ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۳ بر ۱ و ضربه فنی مقابل مالک شاوایف از قزقیزستان شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از آمریکا، قاسمپور از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم جاسپوران سینگ از هند را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر آرون جانسون از جامائیکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. زارع در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر وایت هندریکسون از آمریکا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه پیدا کرد. وی برای کسب مدال طلا مقابل عبدالله قربانوف از روسیه قرار خواهد گرفت.