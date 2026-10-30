باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از طبیعت تماشایی پایتخت تا نخستین باری که نام تهران در تاریخ ثبت شد + فیلم

استان پهناور تهران پر از مناطق زیبا و تاریخی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - استان و سپس شهر تهران دارای مناطقی با قدمت‌های بسیار طولانی است و از طرفی مناظر زیبایی را در خود جای داده است. در فیلم زیر مهرشاد کاظمی به طبیعت زیبای پایتخت پرداخته و اشاره‌ای هم به تاریخچه نام تهران کرده است.

مطالب مرتبط
از طبیعت تماشایی پایتخت تا نخستین باری که نام تهران در تاریخ ثبت شد + فیلم
young journalists club

همزیستی خرس و مرال‌ در جنگل‌های مازندران + فیلم

از طبیعت تماشایی پایتخت تا نخستین باری که نام تهران در تاریخ ثبت شد + فیلم
young journalists club

تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم

از طبیعت تماشایی پایتخت تا نخستین باری که نام تهران در تاریخ ثبت شد + فیلم
young journalists club

از کوهستان‌های سرسبز تا شنزار‌های کویری؛ طبیعت چهارفصل ایلام + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
سقوط بالگرد نظامی ایتالیا در بوسنی ۴ کشته برجا گذاشت + فیلم
۵۰۲

سقوط بالگرد نظامی ایتالیا در بوسنی ۴ کشته برجا گذاشت + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم
۴۹۱

رونق اقتصادی با توسعه صنعت بسته‌بندی محصولات کشاورزی + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم
۴۹۰

تالاب‌های نقده؛ میزبان پرندگان مهاجر + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
رقابت دانشجویان در مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی + فیلم
۳۹۹

رقابت دانشجویان در مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه، نماد ایستادگی و مقاومت + فیلم
۳۸۵

حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه، نماد ایستادگی و مقاومت + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha