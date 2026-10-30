تیم ملی فوتبال نونهالان ایران در رتبه ششم سطح B جام جهانی زیر ۱۵ سال قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی نونهالان ایران امروز (جمعه) برای کسب رتبه پنجم سطح B فستیوال و جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان، مقابل ماداگاسکار به زمین رفت.

این بازی در نهایت با برتری ۴ بر ۳ حریف آفریقایی به اتمام رسید تا شاگردان مصطفی قنبرپور در نهایت در رتبه ششم این سطح قرار بگیرند. حسام احمدلو هر ۳ گل ایران را در دقایق ۳، ۲۸ و ۳۴ به ثمر رساند.

سعید مقدسی، طا‌ها طالبی، مهدی دهقان، علی اکبر قاسمی، امیرمحمد مشفقی، عرفان سلمانی، حسام احمدلو و مهدی کولیوند ترکیب ابتدایی ایران را تشکیل دادند.

ملی‌پوشان نوجوان در مراحل قبلی سطح B تیم‌های چین، امارات و کرواسی را شکست داده و مقابل پرتغال مغلوب شدند.

در این سطح تیم‌های آرژانتین، بولیوی، ساحل عاج، قرقیزستان، کرواسی، هاییتی، قطر، پرتغال، جاماییکا، انگلیس، ترکیه، سنگال، آفریقای جنوبی، مالزی، کنگو، ازبکستان، زامبیا، نیجر، مالی، السالوادور، اسلواکی، لبنان، گرجستان، کاستاریکا، لتونی، گواتمالا، عراق و ماداگاسکار رقابت کردند.