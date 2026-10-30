مدیر جهاد کشاورزی نکا از خرید بیش از هزار تن سویا از کشاورزان این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - ابوالقاسم پناهی مدیر جهاد کشاورزی نکا با اشاره به آغاز برداشت سویا در این شهرستان نکا، گفت: تاکنون هزار و ۲۰۰ تن سویا به دو مرکز خرید نورد خرم‌چماز، دهستان پی رجه و سعدی، دهستان زارم رود تحویل داده شده است.

او افزود:سویا با رطوبت ۱۲ درصد و ناخالصی دو درصد و به قیمت هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌شود.

پناهی با اشاره به مزایای کشت دانه روغنی سویا، گفت: این محصول در تناوب زراعی موجب بهبود حاصلخیزی خاک می‌شود و با تثبیت نیتروژن، نیاز به مصرف کود‌های ازته را کاهش می‌دهد.

او افزود: سویا علاوه بر تولید روغن، کنجاله پروتئینی مورد نیاز دام و طیور را تأمین می‌کند و نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش درآمد کشاورزان دارد.

مدیر جهاد کشاورزی نکا گفت: توسعه کشت دانه‌های روغنی از جمله سویا، به کاهش وابستگی به واردات روغن و نهاده‌های پروتئینی کمک می‌کند و با ایجاد اشتغال در مراحل کاشت، داشت و برداشت، رونق اقتصادی بخش کشاورزی را به همراه دارد.

برچسب ها: برداشت سویا ، کشت سویا
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