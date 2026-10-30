مس سونگون در هفته دهم لیگ برتر با نتیجه ۳ - ۱ رقیب سنتی خود، گیتی پسند را از پیش رو برداشت و به رده سوم جدول صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین و حساس‌ترین بازی هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران، امروز (جمعه، ۸ آبان) مس سونگون و گیتی پسند به مصاف یکدیگر رفتند که مسی‌ها با نتیجه ۳ - ۱ از سد حریف دیرینه خود گذشتند.

مجتبی پارساپور ۲ بار و رضا ابراهیمی یک بار برای مس گلزنی کردند و مسعود یوسف، تنها گل مدافع عنوان قهرمانی را به ثمر رساند.

مس سونگون با این پیروزی ارزشمند ۲۱ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد.

گیتی پسند نیز با ۱۶ امتیاز در جایگاه هفتم جدول است.

گهر زمین در پایان این هفته با ۲۶ امتیاز هم‌چنان صدرنشین است. پالایش نفت بندرعباس با ۲۳ امتیاز در رده دوم قرار دارد.