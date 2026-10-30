باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مروری بر سخنان رهبر شهید انقلاب درباره نوجوانان + فیلم

رهبر شهید انقلاب نگاه ویژه‌ای به نوجوانان داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوجوانان و جوانان جایگاه ویژه‌ای در نظر رهبر شهید انقلاب داشتند. در فیلم زیر نماهنگی از سخنان ایشان درباره نوجوانان را مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
مروری بر سخنان رهبر شهید انقلاب درباره نوجوانان + فیلم
young journalists club

سرلشکر رضایی: اشراف کامل رهبر معظم انقلاب بر مسائل مختلف، عامل سرافرازی کشور است

مروری بر سخنان رهبر شهید انقلاب درباره نوجوانان + فیلم
young journalists club

وقتی مردم عادی به نخبگان تاریخ تبدیل می‌شوند + فیلم

مروری بر سخنان رهبر شهید انقلاب درباره نوجوانان + فیلم
young journalists club

کوثری: تأکید یک‌دهه‌ای رهبر شهید بر اقتصاد مقاومتی نقشه راه رشد ملی است + فیلم

مروری بر سخنان رهبر شهید انقلاب درباره نوجوانان + فیلم
young journalists club

تجدید پیمان مردم با آرمان‌های انقلاب در ۲۴۱ شب قرار شبانه + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
رژیمی که هیچ حد و مرزی برای مرز‌های خود قائل نیست + فیلم
۵۵۳

رژیمی که هیچ حد و مرزی برای مرز‌های خود قائل نیست + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در مواجهه با جراحت و خونریزی + فیلم
۵۱۲

اقدامات اولیه در مواجهه با جراحت و خونریزی + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
آیا راهبرد رژیم صهیونیستی تغییر خواهد کرد؟ + فیلم
۴۴۴

آیا راهبرد رژیم صهیونیستی تغییر خواهد کرد؟ + فیلم

۰۸ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha