هفته دوم مسابقات لیگ ۲ فوتبال کشور با اولین پیروزی پرواز سیمرغ و نخستین شکست پیشتازان صنعت علیرضا بابل در لیگ ۲ فوتبال کشور همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری – در هفته دوم مسابقات لیگ ۲ فوتبال کشور پرواز سیمرغ با ۲ گل مهمانش فجر قزوین را از پیش رو برداشت و پیشتازان صنعت علیرضا بابل در خانه ۲ بر ۱ مغلوب شهید قندی یزد شد.

محمد عباسی و احمدرضا نجف‌پور با باز کردن، فجر قزوین، ۳ امتیاز شیرین را برای پرواز سیمرغ در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ رقم زدند.

شاگردان ابراهیم مرادی که در هفته اول مقابل ذوب آهن ب اصفهان به تساوی با ارزش بیرون از خانه دست یافته بودند؛ حالا با ۴ امتیاز و به دلیل گل زده کمتر از ایرانجوان بوشهر در جایگاه سوم گروه نخست لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد.

پیشتازان صنعت علیرضا بابل که پس از کش و قوس‌های فراوان و با خرید امتیاز شهرداری نوشهر و هدایت مسعود اسدیان راهی مسابقات شده بود، بعد از دست دادن ۳ امتیاز بازی نخست مقابل استقلال ب به دلیل صادر نشدن کارت بازی بازیکنان، این بار در ورزشگاه شهدای هفتم تیر بابل از شهید قندی یزد پذیرایی کرد.

شهید قندی یزد، توسط رضا آروین به گل اول مسابقه دست یافت ولی پیشتازان صنعت بابل با گل مهرداد حیدری بازی را مساوی کرد.

در ادامه نیز شهید قندی یزد، با زدن یک گل دیگر توسط تورج آقا یاری اولین پیروزی در لیگ ۲ فوتبال کشور را با نتیجه ۲ بر ۱ به دست آورد.

پس‌از شکست برابر شهید قندی یزد در اولین بازی خانگی فصل، مهدی پورچالی مدیرعامل باشگاه پیشتازان‌صنعت گیربکس علیرضا بابل از سمت خود برکنار شد.

سلمان امین‌نیا مربی این تیم نیز در اختیار کمیته انضباطی قرار گرفت تا ترکش‌های اولین شکست خیلی زود دیده شود.



