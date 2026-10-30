دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و استقلال خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و استقلال خوزستان از ساعت ۱۵:۳۰ امروز جمعه ۸ آبان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

این مسابقه در شرایطی برگزار شد که هر دو تیم برای بهبود وضعیت خود در جدول رده‌بندی و فاصله گرفتن از انتهای جدول به سه امتیاز این دیدار نیاز داشتند. ذوب‌آهن با هدایت محمد ربیعی به دنبال کسب پیروزی در دیدار خانگی بود و در سوی مقابل، شاگردان امیر خلیفه‌اصل نیز امیدوار بودند با کسب سه امتیاز خارج از خانه شرایط خود را در جدول بهتر کنند.

با این حال، دو تیم در نیمه نخست نتوانستند موقعیت‌های خطرناک و جدی روی دروازه یکدیگر ایجاد کنند و تلاش‌های آنها برای رسیدن به گل ثمری نداشت تا دو تیم بدون گل زده راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز با وجود تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه، هیچ‌یک از آنها موفق به باز کردن دروازه حریف نشدند تا جدال حساس پایین جدولی‌ها در فولادشهر با تساوی بدون گل خاتمه پیدا کند.

با این نتیجه، استقلال خوزستان با کسب یک امتیاز از این مسابقه ۱۰ امتیازی شد و در رتبه چهاردهم جدول رده‌بندی قرار گرفت. ذوب‌آهن نیز با احتساب این تساوی ۹ امتیازی شد و جایگاه پانزدهم را به خود اختصاص داد.

به این ترتیب، شاگردان محمد ربیعی و امیر خلیفه‌اصل فرصت کسب سه امتیاز و بهبود شرایط خود در جدول را از دست دادند و هر دو تیم همچنان در جمع تیم‌های پایین جدول لیگ برتر قرار دارند.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، فوتبال
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