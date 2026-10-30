باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که شرکت هواپیمایی اماراتی فلای‌دبی، تعلیق پرواز‌های خود به مقصد تل‌آویو و از این شهر را تا ۳۰ نوامبر (۹ آذر) تمدید کرده است.

این شبکه دلیل تمدید تعلیق پرواز‌ها را اعلام نکرده و شرکت هواپیمایی فلای‌دبی نیز تاکنون اطلاعیه رسمی در این زمینه منتشر نکرده است.

شرکت هواپیمایی فلای‌دبی اخیرا به خاطر حادثه‌ای که در آن کمک‌خلبان تلاش کرده بود خلبان را به قتل برساند، جنجال‌برانگیز شده است. در جریان این حادثه که اوایل مهر اتفاق افتاد، پروازی که از دبی به مقصد تل‌آویو در حال حرکت بود، مجبور به فرود اضطراری در عربستان شد. در ادامه، خلبان مجروح به بیمارستان منتقل شد و فرد ضارب همچنان تحت بازجویی قرار دارد.

فلای‌دبی از آن زمان پرواز‌های خود به تل‌آویو را به حالت تعلیق درآورده است.

منبع: آناتولی