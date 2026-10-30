باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان رحمان عموزاد مقابل شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

رحمان عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت.

وی در این مرحله داستانبک از قزاقستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد.