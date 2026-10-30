رئیس جمهور در پیامی وقوع سانحه ریلی در اسپانیا و جان باختن شماری از شهروندان این کشور را به دولت و مردم اسپانیا تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به آقای پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا، به نمایندگی از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی و تسلیت جان باختن و مصدوم شدن شماری از شهروندان این کشور در پی وقوع سانحه تلخ برخورد دو قطار مسافربری، از درگاه خدای متعال برای جان‌باختگان رحمت و آرامش و برای مجروحان شفای عاجل و سلامتی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای پدرو سانچز

نخست‌وزیر محترم اسپانیا

به نمایندگی از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با ملت و دولت اسپانیا وقوع سانحه تلخ برخورد دو قطار مسافربری و جان‌باختن و مصدوم‌شدن شماری از شهروندان آن کشور را صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای جان‌باختگان رحمت و آرامش و برای مجروحان شفای عاجل و سلامتی طلب می‌کنم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، اسپانیا
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