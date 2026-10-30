باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیرو‌های مسلح یمن روز جمعه در جریان یک نشست خبری نظامی، از ساختار فرماندهی عملیاتی عربستان سعودی در یمن پرده برداشتند و تاکید کردند که افسران سعودی، مدیریت عملیات میدانی، نظارت بر تحرکات و تجمعات نظامی و همچنین مراکز عملیاتی را در شماری از استان‌های این کشور بر عهده دارند.

نیرو‌های مسلح یمن توضیح دادند که فرماندهی نیرو‌های مشترک در یمن بر عهده افسر سعودی، «فهد بن حمد السلمان» است که بر فعالیت افسران سعودی مستقر در این کشور نظارت می‌کند.

این نیرو‌ها همچنین اعلام کردند که مدیریت نیروی پشتیبانی و امداد در داخل یمن بر عهده افسر سعودی «علی عایض بن علی مطر الحارثی» است.

نیرو‌های مسلح یمن در ادامه تاکید کردند که «نیروی شروره» که مدیریت شماری از پایگاه‌های عملیاتی در داخل یمن را بر عهده دارد، تحت فرماندهی افسر سعودی «عبدالله بن فهد السهلی» فعالیت می‌کند.

بر اساس اعلام نیرو‌های مسلح یمن، «نیروی شروره» از پایگاه‌های زیر تشکیل شده است:

۱. پایگاه عملیاتی پیشرفته در عدن: این پایگاه پیش‌تر در منطقه المخا و جبل‌النار مستقر بود و اکنون به عدن منتقل شده است. فرماندهی آن بر عهده افسر سعودی «سعد بن محمد فنیس القحطانی» است.

۲. پایگاه عملیاتی پیشرفته در استان شبوه: این پایگاه در اردوگاه «مره» قرار دارد و افسر سعودی «مصلح بن عید العتیبی» آن را اداره می‌کند.

۳. پایگاه عملیاتی پیشرفته در عدن: این پایگاه در اردوگاه «النصر» قرار دارد و تحت مدیریت افسر سعودی «بدر بن صالح الحربی (العجیلی)» است.

۴. پایگاه عملیاتی پیشرفته در مارب: فرماندهی این پایگاه بر عهده افسر سعودی «فارس الشمری» ملقب به «ابوسلطان» است.

۵. پایگاه عملیاتی پیشرفته در استان المهره: این پایگاه را افسر سعودی «ظافر حزام الشهرانی» اداره می‌کند.

۶. پایگاه عملیاتی پیشرفته در حضرموت: فرماندهی این پایگاه بر عهده افسر سعودی «محمد طلال البلوی» است.

۷. نیروی مشترک مأموریت ۸۰۸: این نیرو مسئولیت پشتیبانی و امداد در جزیره سقطری را بر عهده دارد و تحت فرماندهی افسر سعودی «سعید الغامدی» فعالیت می‌کند.

این پایگاه‌ها اهداف نظامی محسوب می‌شوند

نیرو‌های مسلح یمن در ادامه این بیانیه اعلام کردند که اطلاعات تفصیلی درباره نیرو‌ها و یگان‌های نظامی معرفی‌شده در این نشست خبری در اختیار دارند.

این نیرو‌ها بر عزم خود برای ادامه تعقیب و هدف قرار دادن این مراکز تاکید کردند و از انتشار گزارش‌های رسانه‌ای بعدی خبر دادند که حاوی اطلاعات بیشتری درباره افسران سعودی مورد اشاره خواهد بود.

نیرو‌های مسلح یمن همچنین از شهروندان یمنی که به گفته این نیرو‌ها فریب خورده‌اند، خواستند از اجرای دستورات فرماندهان نظامی سعودی و پیوستن به تجمعات و تحرکات نظامی تحت فرماندهی آنان خودداری کنند و نسبت به به خطر افتادن جان خود هشدار دادند.

آنها همچنین از شهروندان خواستند از اردوگاه‌ها و مراکز تجمع نظامی عربستان فاصله بگیرند و تاکید کردند که این مراکز، اهداف نظامی نیرو‌های یمنی محسوب می‌شوند.

نیرو‌های مسلح یمن در پایان اعلام کردند که پاسخ به آنچه تجاوز عربستان به این کشور خواندند، همچنان ادامه دارد و مدعی شدند این تجاوزات با ارتکاب کشتار علیه غیرنظامیان همراه بوده است.

منبع: المیادین